V sobotu proběhlo centrem krajského města několik běžeckých nadšenců. Již posedmé sem zavítal oblíbený závod Winter Run.

Závod Winter Run doběhl úspěšně do cíle. | Foto: Deník/ Pavla Horynová

Závodníci si mohli vybrat z kategorií na 4 nebo 8 kilometrů a byla připravena i dětská trať. „Lehké to nebylo, ale stálo to za to a v cíli mě čekala skvělá podpora,“ uvedla účastnice závodu Jana.