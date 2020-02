Velké změny čekají řidiče v jihovýchodní části krajského města v příštích deseti letech. Zhruba v roce 2030 by se měla Hradec Králové dočkat vytoužené jižní spojky, která propojí dálnici D11 s výpadovkou na Pardubice. Půjde o čtyřproudou silnici vedoucí z Kuklen na Hradubickou silnici I/37 se středním dělícím pásem s nejvyšší rychlostí 70 kilometrů v hodině. Ulevit má především obyvatelům Kuklen a Pražského předměstí, odkud by měla odvést velkou část dopravy. Ještě dříve, než vůbec stavba jižní spojky začne, chce Královéhradecký kraj začít pracovat i na druhém břehu Labe.

Jako první by už v příštím roce mohli stavbaři začít s rekonstrukcí silnice mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Současná úzká a dopravně přetížená komunikace patří dlouhodobě mezi nejnebezpečnějších silniční úseky v regionu. Oprava je naplánovaná do tří etap. Nejblíže k realizaci je část kolem Vysoké nad Labem. Těsně před začátkem Vysoké v místě odbočky směrem do Opatovic nad Labem vznikne okružní křižovatka a novou vozovku položí dělníci až k mostu přes Labe.

Jako druhá by měla přijít na řadu v roce 2022 část silnice od restaurace Duran v Hradci Králové po fotovoltaickou elektrárnu za odbočkou na Roudničku. A nejdéle do pěti let by pak měla být hotová i nejdelší prostřední část silnice spojující předchozí dva úseky.

Rekonstrukce silnice mezi Hradcem a Vysokou se připravuje už mnoho let, její realizaci ztěžují dohody s majiteli okolních pozemků. Teď to ale vypadá, že by se v příštích pěti letech měl celý úsek postupně rekonstrukce dočkat. Předpoklad nákladů je až 130 milionů korun.

Obec Vysoká nad Labem i úředníci hradeckého magistrátu dříve uvažovali i o cyklostezce podél silnice. Hradecká radnice s ní ale v nejbližších letech nepočítá. Loni se jen o kousek vedle otevřela mezi Hradcem a Vysokou cyklostezka podél řeky Labe.

Jižní propojení uleví obyvatelům Vysoké

Ještě větší úlevu pro obyvatele Vysoké nad Labem by pak mělo přinést tzv. jižní propojení, které má na výše zmíněnou rekonstrukci navázat. O potřebě jeho realizace jednali začátkem ledna na ministerstvu dopravy hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) se svým prvním náměstkem Martinem Červíčkem (ODS). Propojka by měla začínat na sjezdu z Hradubické silnice I/37 u Březhradu, po zcela novém mostě překlenout Labe a okružní křižovatkou poblíž čistírny odpadních vod se napojit na silnici do Vysoké nad Labem. Ta proto musí být do té doby opravená a rozšířená.

Nápad na propojku, která by umožnila přímé spojení mezi Třebší a Březhradem a výrazně by ulevila přetížené části hradeckého okruhu kolem fakultní nemocnice, není úplně nový. Dříve o něm hovořilo staré vedení města. Nyní se o jeho realizaci zasazuje spíš kraj, podporu má ale i na hradecké radnici. "Jižní spojku i jižní propojení město velice vítá, protože je to zásadní věc, aby lidé nemuseli na most U Soutoku a zase zpátky, jak se to děje dnes," vyjádřil projektu podporu náměstek hradeckého primátora Jiří Bláha (ODS).