Už několik let pracují hradečtí architekti na plánu rekonstrukce dvou dopravních uzlů na vnitřním městském okruhu. Zatímco u křižovatky Grand vznikly velké dohady o tom, jestli je projekt počítající s přesunutím zastávek MHD smysluplný, na potřebě rekonstrukce křižovatky Fortna se politici i veřejnost víceméně shodují.

Právě na tomto místě v odpolední špičce doprava v centru města často kolabuje. Pomoci by měla nová okružní křižovatka. "Dnešní stav křižovatky Fortna nevyhovuje z mnoha hledisek. Studie na toto území vymezuje některé nové trasy pro chodce a cyklisty, což by se mělo pozitivně odrazit i v provozu motorových vozidel. Nově řešená organizace dopravy například zlepší podmínky pro provoz hromadné dopravy,“ řekl Deníku už v roce 2017 Karel Šimonek z Odboru hlavního architekta.

Nové zálivy pro zastávky MHD

Součástí chystaných úprav tohoto frekventovaného dopravního uzlu budou i nové zálivy pro zastávky MHD a přechodové ostrůvky v úseku mezi Moravským mostem a právě křižovatkou u schodiště Bono publico.

Náklady na kompletní rekonstrukci odhadoval před necelými dvěma lety tehdejší investiční náměstek primátora Jindřich Vedlich na 32 milionů korun, přičemž až na 90 procent nákladů plánovalo město využít dotační programy.

Současné vedení města v projektu pokračuje, že by se ale stihla rekonstrukce dokončit v příštím roce, jak dříve odhadoval Vedlich, není pravděpodobné. Plánovaná akce je stále v projektové fázi, i když už to nebude platit dlouho. "V nejbližších dnech bychom měli od projektanta dostat kompletní projektovou dokumentaci, která by měla zahrnovat i finální rozpočet. Poté bude projektant žádat o stavební povolení a stavební úřad by mohl zahájit stavební řízení," řekl Deníku současný náměstek primátora pro oblast investičních akcí Jiří Bláha (ODS).

Záležet bude také na dotacích

Jak dlouho bude trvat samotný proces vydání stavebního povolení, podle něj nelze přesně odhadnout. Teprve po jeho vydání pak může město vyhlásit soutěž na zhotovitele.

"Předpokládáme, že by to mohlo být někdy v polovině příštího roku,“ odhadl Bláha. Zpoždění by tak nemuselo být výrazné a řidičům jezdícím přes centrum města by se mohlo ulevit poměrně brzy. Zatím však jde zřejmě jen o záměry investičního odboru.

Jestli město získá na realizaci vysněné dotace a zda získá i potřebnou politickou podporu v orgánech města, to je teprve otázkou budoucích měsíců. "V koalici jsme to zatím nějak blíže neřešili. Projekt připravuje investiční odbor, ale že by se to v nejbližší době mělo začít realizovat, to si nemyslím," konstatoval radní za Změnu pro Hradec a Zelené Adam Záruba.