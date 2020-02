Ještě v letošním roce chce hradecká radnice začít s postupnými opravami na Velkém náměstí. Jako první přijdou na řadu podloubí. Plány radnice podporuje i bývalý Spolek pro kvalitu života.

Opravy na Velkém náměstí v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Tři a půl roku už leží spis s názvem Velké náměstí v Hradci Králové na stavebním úřadě v Hořicích. Že by tamní úředníci v nejbližší době vydali územní rozhodnutí, současná hradecká koalice nepředpokládá. Přichází proto s vlastním plánem postupných oprav. Práce na náměstí chce radnice spustit ještě v letošním roce. „Ještě letos chceme zahájit 1.etapu oprav, a to opravou podloubí, spočívající ve výměně a repasích stávající dlažby a případně výmalbami podloubí,“ řekl radní Jiří Langer (ANO). V druhé etapě by podle něj měla přijít na řadu oprava ulice V Kopečku.