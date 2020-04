Od pondělního poledne je otevřeno infocentrum v Hradci Králové na Eliščině nábřeží. V souvislosti s uvolňováním vládních opatření by se od 11. května měla otevřít další kulturní a vzdělávací místa, jako jsou památky, turistická informační centra na Velkém náměstí a hlavním nádraží nebo městská knihovna. Avšak Studijní vědecká knihovna Hradec Králové otevírá už ve středu ve 13 hodin. Povinností veřejnosti je i nadále dodržování zvýšených bezpečnostních hygienických podmínek.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | Foto: DENÍK/Zuzana Škvrnová

„Ačkoliv dochází k postupnému rozvolňovaní vládních opatření, je stále třeba dbát na některá pravidla. Vstup do těchto znovuotevřených zařízení samozřejmě nebude umožněn osobám, které nemají zakryté dýchací cesty. Dbát se bude také na dodržování dvoumetrových rozestupů mezi návštěvníky. Zároveň zde bude k dispozici dezinfekce, které by měli návštěvníci využívat, stejně jako to nyní funguje v hradeckém infocentru,“ říká náměstkyně primátora pro oblast kultury Monika Štayrová. V infocentru již mohou návštěvníci řešit například vrácení vstupného z akcí, kterých se nemohli kvůli nouzovému stavu zúčastnit.