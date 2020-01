Velké plány má s areálem Stříbrný rybník v Hradci Králové ředitel městských lesů Milan Zerzán. Ačkoliv areál loni zvítězil v prestižní anketě Kemp roku 2018, podle názoru nového provozovatele jeho vybavení neodpovídá standardům 21. století.

Zerzán: Retro kempy z 90. let už lidé nechtějí

"Proto ho chceme zmodernizovat. Začali jsme opravami stávajícího vybavení a nakupujeme nové, stejně tak připravujeme opravy chatek. Pořídíme také nové stany TREMP s rozkládacími lůžky pro šest až osm osob," vyjmenoval nejbližší plánované změny Zerzán. Většinu změn by chtěl stihnout už do dubna, kdy na Stříbrňáku začne další sezona.

Pod vedením společnosti BK Tour areál za dvanáct let získal řadu ocenění a po změně smluvních podmínek po nástupu nového vedení města prý dokonce platil nejvyšší nájemné za kemp v celé České republice. Smlouva se společností i tak podle náměstkyně primátora Věry Pourové nebyla efektivní. Provozovatel podle ní neinvestoval do starého vybavení.

Změnit se má i zastaralé sociální zařízení a novou podobu má mít restaurace přímo v areálu. Zájem o její provozování projevilo hned několik subjektů. „Lidé už nechtějí retro kempy z devadesátých let ale moderní zázemí. Místo, kde si můžou odpočinout a užít si svoje volné dny," představil svou vizi Zerzán.

Kapacita areálu se dvakrát zvýší

Kromě opravy chatek se budou stavět na východním břehu poloostrova i nové. Jejich zafinancování odsouhlasila minulý týden rada města. Z dosavadních 150 míst tak se tak kapacita kempu už brzy navýší až na dvojnásobek.

Zhruba desítka zaměstnanců městských lesů denně pracuje v areálu i na likvidaci náletových dřevin, souší či přemnoženého rákosí. Ředitel městských lesů věří, že už příští rok se peníze, které společně s městem do areálu letos vloží, začnou vracet. Pomoct k tomu mají i nové atrakce, které by ke Stříbrňáku měly přilákat více lidí.

Pódium pro koncerty, grily, kluziště i minigolf

V areálu má vzniknout nové pódium pro pořádání koncertů, ohniště, grily, altány a především pak víceúčelová sportovní plocha. "V zimě by tam mohlo být ledová plocha a v létě písčitá plocha pro více sportovců, chceme na to využít dotaci," doplnil Zerzán. Pokud lesníci s dotací uspějí, mohlo by kluziště fungovat už příští zimu. Areál má totiž nově fungovat celoročně.

Mezi dalšími novinkami budou hned na jaře minigolf, laser game nebo vodní atrakce. Naopak hřiště na paintball z areálu zmizí. „Nechceme nic, co zasahuje do přírody," vysvětlil to ředitel městských lesů.