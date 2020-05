Koronavirová krize sice opozdila start sezony v areálu o necelé dva měsíce, lesníci ale delší pauzu využili k velkému počtu změn.

„Hned u příjezdu bude návštěvníky vítat nová recepce a stejně tak se budou moci občerstvit v nově zrekonstruované restauraci. Opravili jsme také většinu chatek, po kempu rozvedli nové sítě elektřiny, wifi nebo nový kamerový systém. Museli jsme také prořezat zeleň na poloostrově. Do budoucna bychom ještě rádi vybudovali podium pro hromadné akce a vyměnili schody v chatkách,“ řekl ke změnám Zerzán. Do začátku hlavní sezony chce ještě stihnout vybudovat nové venkovní toalety nebo převlékárny. Pobyt v areálu s kapacitou až tři tisíce míst si mohou zájemci nově rezervovat prostřednictvím internetových stránek. Prázdninové termíny jsou už přitom už nyní z většiny obsazené.

Novinkami v areálu jsou i různé sportovní a volnočasové aktivity. "V nabídce bude například zapůjčení vodních šlapadel, připravujeme zprovoznění minigolfu nebo netradičního curlingu. Na poloostrově byla již spuštěná laser game nebo aréna pro Gladiator Race,“ vysvětlil Zerzán. Aréna je podle ředitele Gladiator Race Pavla Cibulky vůbec první takovou v České republice. „Je určená pro všechny, kteří mají rádi pohyb v přírodě. Jde o překážkovou dráhu, která simuluje oblíbené překážkové závody," řekl Cibulka Deníku. Hned vedle si mohou návštěvníci vyzkoušet i nové venkovní laser game. Do dalších měsíců plánují městské lesy i další vylepšení areálu. Ještě do prázdnin by lesníci rádi nakoupili nové celodřevěné mobilní domky a do konce příštího roku by pak na obou březích poloostrova mělo vyrůst 10 netradičních chatek na kůlech přímo nad vodní plochou. Areál má nově fungovat celoročně, v zimě by tam dokonce mohla být nová ledová plocha.

Radnice si novinky pochvaluje

Vedení hradecké radnice si investice a provedené změny pochvaluje. Náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) před rokem předložila radním návrh na výpověď provozovateli areálu společnosti BK Tour. Pod jejím vedením areál za dvanáct let získal řadu ocenění a po změně smluvních podmínek po nástupu nového vedení města prý dokonce platil nejvyšší nájemné za kemp v celé České republice. Smlouva i tak podle Pourové nebyla efektivní. Provozovatel podle ní neinvestoval do starého vybavení a až nyní se ukáže opravdový potenciál celého areálu.

Proti svěření areálu do rukou městských lesů a následných velkých investic se vyjádřila část opozice. “Máme za to, že pokud se v roce 2018 stal Stříbrný rybník autokempem roku, pak jak zázemí pro návštěvníky tak i veškeré služby musely být na nadstandardní úrovni. Z pohledu Pirátů potřebuje Hradec Králové směřovat prostředky na investice jiným směrem než na zajištění celoročního provoz areálu u Stříbrného rybníku,” řekl začátkem tohoto roku pirátský zastupitel Jan Zeman.