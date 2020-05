Podle předsedy TJ Sokol Hradec Králové, která čítá na 1600 členů, Miroslava Volejníka a jeho kolegy z TJ Slavia Jakuba Lejska se však koronavirová krize nedotkne jen financí, ale do budoucna může negativně zahýbat i se samotnou členskou základnou. Hlavně tou dětskou.

Dvoumilionové ztráty

„Když to vezmu jen po finanční stránce, tak jsme se uzavřením naší haly zatím dostali do finanční ztráty, která se šplhá ke dvěma milionům korun,“ říká Jakub Lejsek, který má ve své kanceláři v šanonech přes tisíc registraček sportovců. Podobná čísla v kolonce finančních ztrát za poslední dobu vygeneroval i Miroslav Volejník: „Já jsem naše ztráty počítal od půlky března do konce června. A zatím mé propočty ukazují, že jsme přišli o více než dva miliony korun. V této částce jsou započítány i platy zaměstnanců či odvolané akce, například univerzitní zápočty či zkoušky policistů Na druhou stranu počítáme s tím, že se nám nějaké peníze vrátí v podobě vratek za nižší náklady za provoz sportovišť. Například za energii a topení.“

V případě Sokola i Slavie však má krize dopady i na další profese. „Vůbec nevíme, jak to bude s nájemným u soukromníků, kteří v naší hale mají provozovnu. Například skončila zdejší hospoda a další provozovny jsou kvůli vládním opatřením uzavřeny. Stejně na tom jsou i ve Slavii, kde je šest uzavřených provozoven, například kadeřnictví,“ dodává Miroslav Volejník. V kolonkách ztrát, stejně jako v případě Slavie, eviduje i chybějící příspěvky od rodičů, škol a oddílů.

Podle obou mužů se spolky nyní nacházejí v kritické situaci. Východisko oba hledají nejen u vedení města, ale i u Národní sportovní agentury. Ta na začátku května s podporou vlády vyčlenila jednu miliardu korun, která by měla jít v letošním roce provozovatelům sportovišť. „Oba jsme ale zvědaví, kolik peněz doputuje do jednotlivých krajů a měst. Nicméně každá podpora je dobrá,“ míní Jakub Lejsek. Miliardový příslib přivítal i Miroslav Volejník.

Vrátí se děti?

Upozorňuje však i na jinou stránku krize. „Finanční ztráty asi jen těžko překonají ztráty morální, kdy se může opět celý český sport dostat do krize podobné té ze začátku milénia. V černém scénáři počítám s tím, že se do sportovních klubů nevrátí 10 až 15 procent dětí. Sport dětem totiž nedává jen fyzickou kondici, ale i jistý řád. A o ten nyní přišly. Někteří jejich rodiče teď můžou říct, že se jejich děti nebudou zapojovat do aktivit v kolektivu, kde se mohou nakazit a někteří na sport nebudou mít peníze,“ míní Miroslav Volejník a dodává, že koronavirus přišel v tu nejméně vhodnou dobu, kdy sport, hlavně pak atletika, zažíval po letech boom.