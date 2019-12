Jeho podobu netrpělivě očekávali nejen úředníci z jednotlivých odborů magistrátu, ale také kulturní a sportovní organizace. Zvýšenou nervozitu u nich vyvolalo říjnové rozhodnutí zastupitelů, kteří snížili dotace pro pořadatele prestižních kulturních akcí z cyklu Calendarium Regina.

Prestižní akce přišly zkrátka

"Musíme v první řadě najít peníze na to, co je pro město nezbytné. Ušetřit, abychom mohli dát do pořádku majetek města a realizovat slíbené investice. Některé dotace tak poskytnout nelze," shrnula tehdy důvody koalice náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO).

Kulturním organizacím nepřidaly na klidu ani další slova zástupců radnice. Náměstkyně pro oblast ekonomiky, kultury a dotací Monika Štayrová (ANO) prohlásila, že jde o první vlaštovku. A nemělo se týkat jen kultury. "Podobné restrikce chystáme i ve sportu," řekl tehdy zastupitelům primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Návrh rozpočtu pro rok 2020 ale se snížením dotací překvapivě nepočítá. Dotace kulturním organizacím města má být pro rok 2020 dokonce o devět milionů vyšší, než schválená pro rok letošní. Místo 126 milionů korun se počítá pro rok 2020 se 135 miliony. Dalších 46 milionů má dostat na svůj provoz městská knihovna, která spadá pod jiný odbor magistrátu. Necelých 11 milionů se bude příští rok rozdělovat akcím zařazený v cyklu Calendarium Regina. Zatímco zde je nepatrná restrikce znát, u dotačního programu Královéhradecká nábřeží je to naopak. Příští rok se bude rozdělovat o půl milionu více než letos. "Plán financování nám tam nabouralo Nábřeží sochařů, které se koná jednou za dva roky. Na té akci nám záleží, takže jsme rozpočet navýšili," vysvětlil Hrabálek.

Dotace do sportu zůstávají na stejné výši jako u schváleného rozpočtu pro rok 2019. "Když se podíváte na to, co jsme teď schválili, tak to byli téměř mandatorní výdaje. Údržba sportovišť, provozní náklady. Buď zavřeme tělocvičnu nebo ji dáme to, co je nutné, aby mohla fungovat. Rozhodně ale šetřit chceme a v budoucnu se to projeví," řekl primátor k financování sportu.

Na divadlo, filharmonii a hokej je Hradec hrdý

I šéfka městské kasy s dalším šetřením počítá. "Očekávám od kolegů v koalici, že v trendu úspor budeme pokračovat," přiznala Štayrová s tím, že větší úspory původně očekávala už v tomto schváleném rozpočtu.

Důvod k obavám však nemusí mít instituce, které dostávají největší část dotací - Klicperovo divadlo, hradecká filharmonie a hokejový Mountfield. "To jsou naprosto špičková zařízení, na které je Hradec opravdu hrdý a tam tu podporu chceme rozhodně zachovat," zakončil primátor Hrabálek.