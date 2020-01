Nejen sportovní rozměr má rozhodnutí šéfa hokejového klubu Mountfield Hradec Králové Miroslava Schöna zastavit výplaty hráčům. Situace zajímá i vedení města, které má v klubu padesátiprocentní podíl.

O tématu se na radnici zběžně hovořilo už v pondělí a pokračovat to bude zřejmě i v dalších dnech. Tři strany zastoupené ve vedení města hovoří o situaci různě.

Motivační strategie

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) se, podobně jako při letním sporu s Mountfieldem kvůli platbě za provoz stadionu, snaží uklidnit emoce. „Rozhodnutí pana Schöna zastavit hráčům platy je zcela v kompetenci představenstva hokejového klubu. Rád bych zdůraznil, že rozhodnutí o zastavení platů není z důvodu nedostatku financí, ale pravděpodobně se jedná o motivační strategii,“ řekl Deníku Hrabálek a dodal, že představenstvo o svých platových postupech ani nemusí město informovat.

Hradecký hokejový klub opravdu nemá problém s financemi. Od představenstva klubu jde zřejmě o reakci na neuspokojivé sportovní výsledky během předvánočního období. Ale i tak nemusí být tento nestandardní krok pro město, které vlastní polovinu akcií klubu, dobrou reklamou.

„Byl bych nerad, aby to byla další věc, která bude nějakým způsobem poškozovat město, takže se o to určitě budeme zajímat. Pokud někdo někde zastaví vyplácení platů, tak je to vždycky podezřelá a podivná záležitost, kterou já bych si jako zaměstnavatel určitě nedovolil," vysvětlil předseda zastupitelského klubu Změny pro Hradec a Zelených Adam Záruba postoj nejmenší koaliční strany. Podle Záruby jeho strana do dění v hokejovém klubu příliš nevidí, neboť v orgánech nemá svého zástupce. Vystupování přísného šéfa klubu mu ale rozhodně není příliš sympatické.

Je to další podivnost

„Nejsem úplně fanouškem pana Schöna. Není to typ člověka, se kterým bych chtěl mít něco společného, proto je pro mě vždycky trochu těžké se k hokeji vyjadřovat. Jde prostě o další podivnost, která se v klubu děje," dodal Záruba.

Ještě jiný pohled pak přidává zástupkyně nejsilnější koaliční strany. Podle náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) jde zejména o to, zda klub neporušuje své závazky vůči hráčům. Bude proto chtít hovořit se zástupci města v představenstvu klubu. „Smlouvy mezi klubem a hráči neznám. Naši zástupci v představenstvu nám ale musí garantovat, že je společnost Mountfield ctí. Smlouvy se musí plnit vždy a u společnosti, která je z poloviny městská, to platí tím spíš," řekla Pourová. Ačkoliv město drží polovinu akcií, v představenstvu klubu má pouze dva zástupce - Martina Soukupa z ODS a Pavla Marka z hnutí ANO. Pokud se tedy neporušily smlouvy, nemůže město rozhodnutí představenstva napadnout nebo zvrátit.

Napjaté vztahy

Celá kauza dost možná utichne po rozmluvě Miroslava Schöna s hráči, která byla plánovaná na pondělní večer. Že by zkušený obchodník dlouhodobě šel proti svým závazkům, se nezdá příliš pravděpodobné. Stejně jako letní půtka o peníze pro stadion ale nynější situace minimálně odhalila napětí mezi ním a částí hradeckých politiků.