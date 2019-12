Zatímco před rokem schválený rozpočet pro rok 2019 počítal se schodkem zhruba 20 milionů, v příštím roce chce město hospodařit s deficitem téměř 101 milionů korun.

„Celkové příjmy v příštím roce plánujeme na úrovni 2,17 miliardy, výdaje pak předpokládáme ve výši 2,27 miliardy korun. Schodek necelých 101 milionů korun budeme hradit z úvěru ve výši 150 milionů korun,“ řekla k rozpočtu náměstkyně primátora pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO).

Největší investice

Současná hradecká koalice plánuje v roce 2020 výrazněji investovat. Kapitálové výdaje mají v příštím roce činit 393 milionů, zatímco na letošek byly plánovány investice za 240 milionů.

Tou vůbec největší investicí má být v příštím roce vybudování domu s odlehčovací službou v Honkově ulici za 120 milionů korun. Ten má ulehčit hlavně rodinám, které se starají o nemocné a potřebují jim zajistit na přechodnou dobu pečovatele. Jde o nejdražší projekt v sociální oblasti za desítky let. V současné chvíli běží výběrové řízení na zhotovitele. Projekt už má platné stavební povolení.

Přes 100 milionů chce v součtu radnice investovat do školských zařízení. A dalších 100 milionů korun má magistrát pro příští rok vyčleněných na inteligentní dopravní systém. Ten by měla za celkovou cenu 229 milionů korun vybudovat během tří let společnost CROSS Zlín, která vyhrála výběrové řízení.

Město může přijít o evropskou dotaci

Jenže osud této investice je nejasný. Zakázkou se totiž zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud nerozhodne do konce roku, přijde radnice o plánovanou evropskou dotaci a projekt zřejmě bude muset zrušit. Nebude na něj totiž mít dostatek financí. Vedení města doufá, že během příštích tří týdnů přijde z ÚOHS dobrá zpráva. Ovlivnit či urychlit správní řízení však nemůže.

S těmi nejdiskutovanějšími investičními akcemi krajského města radnice pro rok 2020 nepočítá. Jednoduše tyto projekty v současné chvíli nejsou v takové fázi, aby se mohlo příští rok začít s jejich realizací.

Platí to o stavbě fotbalového stadionu, rekonstrukci Velkého náměstí, opravě Benešovy třídy nebo přestavbě křižovatky Mileta. Všechny tyto investiční akce jsou zahrnuté v rozpočtovém výhledu města pro další roky. Jejich realizace je ovšem s otazníkem.

Nadějná Mileta

Nejoptimističtěji vypadá situace ohledně Milety. Po jarním zisku územního rozhodnutí se zdá, že by se opravdu mohlo do dvou let začít stavět. Osud fotbalového stadionu je po třech neúspěšných tendrech nejistý. Pravděpodobně se radnice pokusí ještě jednou zhotovitele stavby za 605 milionů vysoutěžit. Pokud se to ani napočtvrté nepovede, vrátí se město opět skoro na začátek. U opravy Benešovky zase chybí radnici potřebné souhlasy majitelů bytů, které potřebuje k posunu ve stavebním procesu. Reálně se podle náměstka primátora Jiřího Bláhy (ODS) začne s další fází revitalizace až v roce 2024.

Odepsané náměstí

A zřejmě úplně odepsaný je roky připravovaný projekt rekonstrukce náměstí, který už tři roky leží na stavebním úřadě v Hořicích. Podle vedení města je projekt připravovaný předchozím vedení města špatný a povolení nemůže získat. Místo velké rekonstrukce tak zvažuje cestu postupných oprav. Reálnost tohoto řešení nyní prověřuje studie. Ta se zabývá i možným vybudování podzemního parkoviště pod náměstím.