Uběhlo jen pár hodin a v České republice umlkl na deset dní hospodský ruch. Rychlost omezení však restauratéry zaskočila. „S tím, jak se to kolem pandemie vyvíjí, se toto opatření dalo čekat. Ale smutné je, že nám vláda nedala žádný čas se s tím nějak vypořádat. Původní omezení bylo ohlášeno v dostatečný čas, ale teď to byla opravdu rána z čistého nebe. Máme naražené sudy. A pivo těch deset dní nepočká. Budeme jej muset vylít,“ nechal se slyšet majitel Psí boudy Milan Zeman, který kromě oblíbené osvěžovny na Pražském Předměstí provozuje i legendární pivnici Gobi či Havaj na Správčickém rybníku.

„Ale nejde jen o hospodu, ale i o mé zaměstnance. Těch mám pět plus dalších několik brigádníků. O ty se taky musím postarat. Ale ztráty teď raději nepočítám, hlavní je to vše ve zdraví přežít,“ uvedl muž, který chtěl desetidenní výpadek využít ke zvelebení svých podniků. Ale opět narazil: „Máme i letní provozy, které jsem chtěl připravit na sezonu, bohužel jsou však zavřené i stavebniny. Tak teď opravdu nevím, co budeme dělat,“ dodal Milan Zeman.

Take away? Jen bez stolů

Do chmurného rána se probudil i majitel malé hospůdky v Malšově Lhotě Lukáš Nečas, kde štamgastům nevadí, že své oblíbené alkoholické nápoje pijí pod stanovinou na dřevěných lavicích. Těm chtěl dle nařízení vlády vyhovět a pivo začal prodávat skrze výdejní okénko. Stačil však načepovat jen pár žejdlíků a pomoc žíznivým mu zarazila policejní hlídka.

„Ještě ráno jsem viděl jak Babiš říká, že okénko nevadí a že si lidé mohou sníst či vypít objednané jídlo a pití u stolečku. Tak jsem to tak udělal. Najednou přijela policie s tím, že výdejové okénko mít můžu, ale musím zlikvidovat zahrádku. To mi hlava nebere,“ uvedl muž, který nyní řeší, jak tedy s naraženými sudy naloží. „Opatření chápu, ale kdo za mě zapaltí hypotéku a zdravotní. Teď si tak maximálně můžu udělat chudou dovolenou a na finančák přivézt sudy, ať si je tam vypijí. Tady se mi zkazí. Ale přežil jsem lihovou aféru, tak snad přežiju i tohle a ztráty naženu v sezoně,“ dodal odevzdaně muž.