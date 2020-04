Jako bumerang se do veřejného prostoru už poněkolikáté vrátilo téma silnice v unikátní hradecké přírodní památce Na Plachtě. V dubnu schválili radní biologické posouzení lokality za 350 tisíc. Návrh prošel hlasy ODS a hnutí ANO i přes nesouhlas koaliční Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ), jejichž zástupci dlouhodobě proti zásahům do lokality bojují. K boji se přidala i veřejnost. Petici proti silnici za dva dny podepsalo přes tisíc lidí.

Silnice by vedla od obchodního domu Lidl kolem areálu Petrof až ke kruhovému objezdu v sídlišti Plachta. "Plošná zástavba v lokalitě by už hrozit neměla. A já si myslím, že moc nehrozí ani ta silnice. Na krajském úřadě by se museli zbláznit, aby ji povolili, je tam ale snaha od některých politiků a developerů to zkusit," popsal situaci radní Adam Záruba (ZPHZ). Nedůvěru v něm prý vyvolává i to, že zakázku radní zadali z ruky bez výběrového řízení. Podle Jiřího Langera (ANO) dostali dokonce radní informaci od hlavního architekta, že průzkum už bez objednávky a schválení radou předem začal.

Petenti: Včasná reakce může být rozhodující

Jednání politiků vzedmulo velkou vlnu nevole mezi obyvateli města. V sobotu začala po sociálních sítích kolovat elektronická petice proti výstavbě silnice. Za dva dny ji podepsalo už přes 1100 lidí. "Ačkoliv je záměr stavby silnice zatím nekonkrétní, včasná reakce zodpovědné veřejnosti může být již v této fázi rozhodující," uvedl k tomu člen petičního výboru Miroslav Petr.

Kromě koaliční ZPHZ se proti výstavbě hlasitě ozývají i opoziční Piráti. "Součástí biologického posouzení je i vypracování žádosti o výjimku na krajský úřad za 60 tisíc. Takže to pouze neposuzujete, ale děláte první krok ke stavbě té silnice," vyčetl vedení města Aleš Dohnal (Piráti).

Ulice Na Brně je přetížená

Podle náměstka Bláhy ale radnice jen shání aktuální informace. Reaguje navíc na reálný problém, kdy po rozmachu sídliště Plachta a přilehlých firem nestačí pro dopravu silnice v ulici Na Brně. "Dopravní studie ukazují, že ulice Na Brně je přetížená. Biologické hodnocení jsme odsouhlasili proto, aby bylo jednou provždy jasno, jestli tam ta komunikace může být, nebo ne," dodal radní Langer. Vedení města rovněž připomnělo, že pokud by na silnici dostalo povolení, o investici by muselo rozhodnout celé zastupitelstvo.

Silnice se řeší desítky let



Spory o stavební zásahy do lokality Na Plachtě se už táhnou desítky let. Do stále platného územního plánu města se nákres silnice dostal už na přelomu tisíciletí. Silnice měla protnout část lokality, která zůstávala nechráněná a byla označená jako stavební pozemky. Po letech sporů však v roce 2012 vyhlásil Královéhradecký kraj za přírodní památku i právě lokalitu Na Plachtě 3. Přispěla k tomu i petice, kterou předtím podepsalo přes 14 tisíc lidí. Ani tím ovšem snaha o výstavbu silnice neskončila a komunikace se v pozměněné podobě objevila v návrhu nového územního plánu. V roce 2018 k ní ale krajský úřad vydal zamítavé stanovisko. Ani tentokrát se město nevzdalo a loni na jaře se silnicí zabýval výbor pro územní plánování. Jeho členové podpořili variantu trasy po kraji přírodní památky a pověřili náměstka primátora Jiřího Bláhu (ODS) formulováním veřejného zájmu, díky kterému by kraj mohl silnici udělit výjimku. Rok se na první pohled nic nedělo. Až doteď.