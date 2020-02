Dlouholetý příběh opravy unikátních secesních kiosků z roku 1912 by měl už brzy skončit. Správa nemovitostí Hradec Králové (SNHK) dokončila nově upravenou projektovou dokumentaci a v nejbližších dnech vypíše výběrové řízení na zhotovitele opravy menšího ze dvou dosud chátrajících kiosku na Eliščině nábřeží.

Secesní Pražský most pochází z roku 1910, kiosky most doplnily o dva roky později. Most i s kiosky navrhl známý architekt Jan Kotěra. Ten má v Hradci na svědomí i blízkou budovu muzea, která prošla rekonstrukcí v loňském roce. Všechny čtyři kiosky jsou kulturní památkou.

"Začátkem března bychom měli znát výsledky výběrového řízení. Termín na samotnou realizaci máme naplánovaný od poloviny května do poloviny října," řekl Deníku provozně technický náměstek SNHK Jiří Dušek. Peníze na opravu má městská společnost připravené. Přesná cena vzejde až z výběrového řízení, Dušek ale počítá s tím, že půjde řádově o jednotky milionů korun. Oprava posledního kiosku vyšla před dvěma lety na zhruba 1,7 milionu korun bez DPH.

Překvapivá zpráva

Že se bude opravovat už velmi brzy, je poměrně překvapivá zpráva. Ještě loni na jaře to totiž vypadalo, že dva neopravené kiosky si budou na rekonstrukci muset delší čas počkat. Náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města Věra Pourová (ANO) tehdy přiznala, že oprava historických kiosků není na pořadu dne. „V pořadí to máme, ale aktuální to teď není. Obávám se, že příští dva roky se k tomu rozhodně nedostaneme,“ řekla v květnu Pourová s tím, že město má jiné priority. Trochu nečekaný posun ze strany SNHK ji nyní potěšil.

"Správa nemovitostí na to ušetřila nějaké peníze a celý ten proces si vede sama. Myslím, že se na ně můžu spolehnout, že to dokážou. Když to jde oficiálně přes odbor investic, tak je to často složitější," uvedla Pourová.

Za zpoždění můžou peníze i dřevomorka

Na opravě čtyř secesních kiosků, které před více než sto lety navrhl architekt Jan Kotěra, pracuje město už více než pět let. První tři výběrová řízení skončily neúspěšně. V roce 2016 se podařilo opravit první kiosek, v roce 2018 druhý. Zpoždění zapříčinily požadavky památkářů, dřevomorka i finanční náročnost oprav. Loni se navíc našla původní projektová dokumentace Jana Kotěry. Kiosky, které teď čeká oprava, by se tedy měly ještě více než dva už opravené přiblížit původní podobě z roku 1912. Třetí kiosek by měl být hotový letos na podzim. "A ten posledního, který je o něco větší, bychom rádi opravili v příštím roce," dodal Dušek.