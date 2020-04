Komunikací přes přírodní památku Plachta chtějí politici vyřešit dopravní problémy v ulici Na Brně. Tou jezdí stále více rezidentů z nového sídliště, kamiony do místní průmyslové oblasti a od loňska i autobusy městské hromadné dopravy.

Silnice by měla vést od obchodního domu Lidl kolem areálu Petrof až ke křižovatce poblíž sídla firmy Marius Pedersen. Její vybudování už loni doporučil výbor pro územní plánování. "Je tam ovšem nesoulad s ekology,“ informoval tehdy předseda výboru Oldřich Vlasák (ODS) a pověřil náměstka primátora Jiřího Bláhu (ODS), aby formuloval veřejný zájem, kterým se město pokusí přesvědčit krajský úřad, že je vybudování silnice nezbytné. Kraj totiž dříve k silnici vydal negativní stanovisko.

„Pro nás je to zcela nepřijatelné. Nechápu, proč by silnice primárně pro kamiony do průmyslové zóny měla zabírat část přírodní památky, která tady je k ochraně řady zvláště chráněných druhů,“ řekl už loni na jaře předseda zastupitelského klubu nejmenší koaliční strany ZPHZ Adam Záruba. Sám navrhoval vést část silnice přes areál Petrofu. Výbor ale tuto variantu zamítl s tím, že je příliš drahá. Téměř rok se nic nedělo a vypadalo to, že radnice od návrhu, který nadzvedl ze židle ZPHZ i ekology, upustila.

Proti vůli koaličního partnera

Všechno je ovšem jinak. Už v březnu se na jednání rady města téma opět objevilo. Biologické posouzení tehdy radní neschválili. "V úterý se o tom ale hlasovalo znovu, v koalici už na nás byli domluvení a proti naší vůli to prosadili. Myslím si, že takhle by se k sobě koaliční partneři chovat neměli," řek Deníku Záruba. Podle zástupce hnutí ANO, které společně s ODS studii prosadilo, ale o žádný podraz nejde. "Komunikace je i ve stávajícím územním plánu a byla tam vždy uvažována, aby odklonila zejména nákladní dopravu z ulice Na Brně. Biologické hodnocení jsme odsouhlasili proto, aby bylo jednou provždy jasno, jestli tam může být. Abychom mohli požádat o výjimku na krajském úřadě, musí to biologické hodnocení vytipovat trasu, která by byla schůdná," informoval radní Jiří Langer (ANO). Protože studie neřeší jednu konkrétní trasu, Záruba se obává, že radnice může přijít s variantou, která zasáhne do přírodní památky dokonce ještě hlouběji, než se plánovalo dříve.

Zakázka bez výběrového řízení

Na studii vadí ZPHZ ještě jedna zásadní věc. Radnice totiž zakázku za 350 tisíc zadala bez výběrového řízení. "Vadí nám, že to radnice z ruky dá nějakému odborníkovi, kterého neznáme a nevíme, jak se na něj přišlo," nechápe Záruba.

Z diskuze navíc podle něj vyplynulo, že průzkum už začal a rada ho tak zpětně zlegalizovala. To potvrdil i Langer. "Na radě jsme se dozvěděli od hlavního architekta Brůny, že pan Pravec na tom už začal bez objednávky dělat, aby se stihl jarní průzkum. Že to tedy kvůli času musíme zadat takto z ruky. Mně se to příliš nelíbilo, nicméně jako klub ANO nás ten argument přesvědčil," potvrdil Deníku předseda zastupitelského klubu hnutí ANO.