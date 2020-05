Do nepříjemné situace se i kvůli koronavirové krizi začíná dostávat vedení hradecké radnice. Koalice hnutí ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených dlouhodobě kritizuje své předchůdce za neschopnost dotáhnout investiční projekty. Sama za rok a půl u kormidla některé projekty sice realizovala, většina těch velkých jako je fotbalový stadion, Velké náměstí, lávka přes Labe nebo rekonstrukce Benešovy třídy, je ovšem stále v počáteční fázi. A kvůli propadu ekonomiky teď budou některé investice na radnici muset nejspíš odložit.

Město proto teď pracuje na analýze finančních dopadů krize. Podle ní se chce rozhodnout, jak dál postupovat. Náměstkyně pro oblast ekonomiky Monika Štayrová (ANO) zatím odhaduje propad rozpočtu o 355 milionů. Celkovou analýzu chce mít hotovou v červenci. A doufá, že propad nakonec nebude tak velký.

Pokud by vypadly z městského rozpočtu stovky milionů, některé plánované investice by se musely odsunout. „Občas mám pocit, že si lidé okolo mě myslí, že peníze sama tisknu. Musíme být připraveni na to, že s některými velkými akcemi budeme muset chvíli počkat. Musí nám zbýt prioritně na chod města,“ řekla Deníku náměstkyně Štayrová.

„Pokud bychom kupovali lesy, tak podle mého z úvěru a cena by musela být skutečně hodně příznivá. V plánu na příští dva až tři roky to ale zatím není.“

(Monika Štayrová)

Nejvíce na ráně je zřejmě fotbalový stadion. „Máme zatím málo dat a doufám, že to nebude tak hrozné. Určitě bychom ale spíš odložili stadion než náměstí,“ přiznala Štayrová. Podle hnutí ANO vypsání tendru na stadion v červnu už nyní není reálné.

Analýzu městských financí má náměstkyně v létě představit i zastupitelům. „Teprve pak můžeme začít uvažovat, jakou velkou investici spustíme. Začínat nějakou do té doby, to mi přijde jako hazard,“ řekl zastupitel Aleš Dohnal (Piráti). Tento postup podle něj podporuje většina všech zastupitelů.

„Prioritou je ZUŠ Střezina a Velké náměstí. Fotbalový stadion je, co se týká nutnosti, specifický. Určitě bychom spíš odložili stadion než náměstí.“

(Monika Štayrová)

Podle Štayrové město nechce a nemůže brzdit v projektech, které už má rozjeté. „Inteligentní dopravní systém už nezastavíme, 90 miliony se musíme podílet na křižovatce Mileta, nemůžeme ustoupit ani z projektu odlehčovací služby a hala na Pouchově už se dokonce staví,“ vypočítala náměstkyně ty největší. Co se týká teprve plánovaných investic, jsou podle ní prioritami rekonstrukce ZUŠ Střezina a Velkého náměstí. Zastavovat nechce ani Benešovu třídy, tam ovšem ke stavebním pracím dojde nejdřív za tři a půl roku. V příštích dvou až třech letech naopak nepočítá s koupí lesů.

Dopady krize na investice by přesto nemusely být v Hradci tak velké jako jinde. Paradoxně kvůli tomu, že se městu roky nedaří velké projekty realizovat. „Máme díky tomu vytvořené zdroje, které přesouváme z roku na rok. Je to asi 900 milionů korun,“ přiznává náměstkyně pro oblast ekonomiky.