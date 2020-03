Vizionářský krok nebo nesmyslný nápad, kterým chce radnice vytáhnout z kapes lidí další peníze? Nápad náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) na zavedení systému rezidenčního parkování na hradeckých sídlištích rezonuje mezi obyvateli města i místními politickými stranami.

Návrh na zpoplatnění parkování mimo současné zóny ISP popsala náměstkyně před týdnem. „Moje vize je, že každý byt bude mít nárok na jedno parkovací místo. Bude za to muset něco málo zaplatit, ale místo bude mít garantované. Pokud se ale rozhodne mít pět aut, ta další čtyři si bude muset dát někam dál,“ vysvětlila Pourová. Nový systém by podle ní měl jít ruku v ruce s tím, že městská policie začne důsledně kon-trolovat a pokutovat přestupky při parkování na sídlištích, kde je dosud k řidičům dost benevolentní. „Když budou lidé za každé auto něco platit za parkování, snad si uvědomí, že není vždy nutné mít jich třeba pět,“ doplnila Pourová.

Není to náš návrh, říká primátor

Že jsou parkoviště na hradeckých sídlištích přeplněná a je potřeba to řešit, na tom se shodnou všechny strany v Hradci Králové. Návrh Pourové přesto většinu z nich zaskočil. A platí to dokonce i o ODS. Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) dává od návrhu své náměstkyně ruce pryč. „Ta záležitost nebyla projednána v orgánech města a nebyla projednána řádně ani v koalici. Je to skutečně pouze soukromý názor paní náměstkyně Pourové,“ řekl Deníku primátor. Jde podle něj o velmi složitou záležitost, a zda by takový návrh jeho strana mohla v budoucnu podpořit, zatím nechtěl předjímat. Další koaliční partner Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ) návrh vítá. „My s tím problém úplně nemáme, lidé by si měli uvědomit, že když mají auto, tak to zkrátka něco stojí. I to parkování,“ uvedl předseda zastupitelského klubu ZPHZ Adam Záruba. Podle opozičních stran je vize Pourové zatím jen nepřipraveným výkřikem do tmy. Volají po komplexní koncepci parkování ve městě a tvrdí, že součástí řešení problému parkování musí být vybudování dalších parkovacích domů. Pokud by ovšem radnice přišla s propracovaným návrhem, jehož součástí by kromě vybudování parkovacích domů a podpory městské hromadné dopravy bylo i zpoplatnění parkování mimo současné zóny ISP, některé opoziční strany by takový návrh zřejmě podpořily.

O podpoře by v takovém případě minimálně uvažovali Piráti nebo Koalice pro Hradec. Naopak naprosto zásadně proti zpoplatnění parkování na sídlištích je Lubomír Štěpán z KSČM. „Podle mého názoru jde pouze o to vytáhnout lidem z kapsy peníze,“ ostře zkritizoval návrh Pourové.

Všichni se pak shodují na tom, že město nesmí opakovat chybu z roku 2007, kdy radnice pod vedením Otakara Divíška (ODS) svěřila vybírání parkovacích poplatků v centru města na 30 let společnosti ISP. Pourová ujišťuje, že parkovné na sídlištích by si město vybíralo samo.

Opozice žádá koncepci parkování

V anketě Deníku se k návrhu náměstkyně Pourové na zavedení rezidenčního parkování a s tím souvisejícím zpoplatnění parkování na hradeckých sídlištích vyjádřili zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu:

Alexandr Hrabálek, ODS:

Zatím jsme to neprojednali v orgánech města a řádně ani mezi sebou v koalici. Takže to, co zaznělo, je skutečně pouze soukromý názor paní náměstkyně Pourové. V každém případě je to velmi složitá záležitost. Svůj názor vám teď neřeknu. Je tam spousta pro i proti a my musíme všechno důkladně posoudit.

Adam Záruba, Změna pro Hradec a Zelení:

Parkování nemůže být věc, která je úplně zadarmo. Takže my s tím problém úplně nemáme. Bude samozřejmě záležet na tom, jakým způsobem to bude pojaté. Pokud má někdo více než jedno auto, měl by nějakým způsobem platit výrazně víc. Město není nafukovací. Zpoplatnění by se mělo spojit i s propagaci MHD.

Pavlína Springerová, Hradecký demokratický klub:

Rozhodně nejsme zastánci toho návrhu. Myslíme si, že je potřeba k tomu přistupovat komplexněji. Je třeba podpořit MHD a vytvořit parkovací domy v těch nejproblematičtějších částech města. Město musí vést lidi, aby více využívali MHD. Musí být ale motivování způsobem nějakých odměn, nikoliv trestáni.

Aleš Dohnal, Piráti:

Pokud se radnice rozhodne k tak nepopulárnímu kroku, už by měla mít připraveny projekty parkovacích domů a P+R. Měla by garantovat, že výnosy půjdou na infrastrukturu, kterou už aktivně buduje, a ne že je magistrát projí, nebo ještě hůř skončí v kapse ISP. Regulaci a zpoplatnění se ale v budoucnu asi nevyhneme.

Lubomír Štěpán, KSČM:

Podle mého názoru jde pouze o to vytáhnout lidem z kapsy peníze. Systém rezidenčního parkování nám nepřinese jediné parkovací místo. Naše sídliště nejsou centrum Prahy, cizí lidé nemají důvod tam jezdit parkovat. Pokud nevybudujeme parkovací domy, tak se ten stav nezlepší. Byla by to ale poměrně velká investice.

Anna Maclová, Koalice pro Hradec:

Nevylučuji, že v budoucnu budeme muset platit za parkování na sídlištích. Teď mi to ale přijde jako hurá akce, moc se mi to nelíbí. Je potřeba nejdřív propracovat skutečnou koncepci parkování a občanům i něco nabídnout. Měli bychom se bavit i o parkovacích domech nebo odstavných parkovištích pro lidi, kteří přijíždějí za prací.