Kroužení po sídlišti a marné hledání volného parkovacího místa je pro mnohé hradecké řidiče noční můrou, kterou ovšem sami zažívají i několikrát týdně. Kapacita parkovišť na hradeckých sídlištích už roky nestačí a situace se neustále zhoršuje. Někteří lidé nerespektují zákazy zastavení, parkují na chodnících nebo na trávě, jiní nacházejí parkovací místo až stovky metrů od svého bydliště. Náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO) proto nyní přichází s nápadem, jak situaci s parkováním zlepšit.

Nárok na jedno místo

V celém městě by chtěla zavést systém rezidenčního parkování. "Moje vize je taková, že každý byt bude mít nárok na jedno parkovací místo. Bude za to muset něco málo zaplatit, ale místo bude mít garantované. Pokud se ale rozhodne mít pět aut, ty další čtyři si bude muset dát někam dál. Nikoliv ale na trávník, na chodník nebo tam, kde má být volný prostor pro hasiče," vysvětlila svůj návrh Pourová. Nový systém by podle ní měl jít ruku v ruce s tím, že městská policie začne důsledně kontrolovat a pokutovat přestupky řidičů při parkování.

Jen pro Hradečáky

Místo chce Pourová garantovat pouze lidem, kteří mají v Hradci Králové trvalé bydliště. Město se podle ní nemůže starat o lidi, na které nedostává od státu žádný příspěvek a kteří zde například neplatí ani za popelnice.

Svůj návrh už Pourová představila koaličním partnerům. A minimálně u Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ) pro něj našla podporu.

Změna v režii města

"Situace s parkováním ve městě je katastrofální a musí se začít řešit. Město není nafukovací a lidé si musí uvědomit, že když mají auto, tak to zkrátka něco stojí. I to parkování," řekl Deníku radní Adam Záruba (ZPHZ). S náměstkyní Pourovou se shoduje i v tom, že nové řešení musí být v režii města. Neznamenalo by to tak rozšíření působnosti společnosti ISP, která vybírá parkovné v zónách v centru města a jeho okolí. Zpoplatnění parkování mimo současné zóny ISP by se podle obou představitelů města mělo provázat s podporou a propagací městské hromadné dopravy.

"Když budou lidé za každé auto něco platit za parkování, snad si uvědomí, že není vždy nutné mít těch aut třeba pět. Že jim bude stačit jedno a zbytek dojedou MHD, která má být tím hlavním přepravcem ve městě. Přijde mi docela kacířské, že si někdo pořídí auto, aby s ním popojížděl jenom po městě. Kazí tím životní prostředí, platí spoustu zbytečných nákladů a pak se sem nemůžou ani všichni vejít," doplnila Pourová.

Kromě zpoplatnění parkování mimo současné zóny chystá náměstkyně navrhnout i změny v zónách ISP. V některých lokalitách che dát společnosti souhlas se zvýšením cen. Podle smlouvy mezi městem a ISP na tom radnice ovšem nebude finančně profitovat. „To zvýšení chci povolit spíš proto, abych vytlačila řidiče z míst, kde je naprosto nevhodné parkovat. Třeba centrum je teď úplně přeplněné,“ vysvětlila své důvody Pourová. Radnice tak uvažuje například o tom, že společnosti dovolí zvýšit ceny na náměstí. Náměstkyně Věra Pourová doufá, že by díky tomu ISP mohlo slevit z některých smluvních nároků vůči městu. Se společností o tom ale bude teprve jednat.