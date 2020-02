Před čtyřmi měsíci proto přišel hradecký zastupitel Jiří Mašek (ANO) s návrhem, aby se město začalo zabývat tím, proč to v Hradci na rozdíl od jiných měst nejde. „Městu vzniká materiální škoda. Vynaložily se velké prostředky za projekty, které s největší pravděpodobností dáme do koše,“ vysvětloval Mašek svou motivaci a úkolem chtěl pověřit kontrolní výbor.

Po bouřlivé diskuzi Mašek svůj návrh nakonec stáhl s tím, že se o jeho přesném znění nejprve zastupitelé mezi sebou poradí. „Rozhodně je ale nutné na tom dál pracovat,“ slíbil primátor Alexandr Hrabálek (ODS), že neúspěšnými investicemi se chce radnice dál zabývat.

Za čtyři měsíce se ale situace nikam neposunula. V lednu měl s kontrolou začít kontrolní výbor, bod ale odložil. Není totiž jasné, co po něm radnice vlastně chce.

Podle předsedy kontrolního výboru Pavla Bulíčka (Piráti) se na výboru diskutovalo o tom, co přesně a jak by vlastně měl výbor kontrolovat. Protože je to i po čtyřech měsících stále nejasné, má to přijít v pondělí na výbor vysvětlit Jiří Mašek a investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Sám Mašek v říjnu říkal, že by se v případě nalezení chyb v projektech město mohlo s projektanty i soudit. Kdo o tom má ale rozhodnout? „Město by spíš mělo zadat externí audit u expertů, kteří se tím zabývají. V kontrolním výboru pro to nemáme odborníky,“ upozornil už tehdy Bulíček, že ve výboru nesedí nikdo, kdo by se zabýval projektovou dokumentací.

Město mezitím na výbor poslalo vlastní analýzu prvního projektu, na který se chce zaměřit – neúspěšné rekonstrukce ZUŠ Střezina. „Když už mají právní analýzu, která říká, kde byly chyby, tak potom nechápu, co se chce po kontrolním výboru,“ diví se Bulíček.

Pokud chce prý město smysluplný posudek, mělo by oslovit externí auditorskou firmu, která projektovou dokumentaci dokáže odborně posoudit.

Neúspěšné investice města



Se snahou o zpětnou kontrolu nepovedených investic města přišel Jíří Mašek (ANO) poté, co radnice ani na třetí pokus nedokázala vysoutěžit zhotovitele lávky přes Labe u Aldisu. „Investice se nám nedaří dlouhodobě. Máme ve městě mnoho pomníčků. Ať je to ZUŠ Střezina, lávka přes Labe nebo fotbalový stadion,“ vyjmenoval v říjnu ty nejznámější.



Zatímco politické strany ve vedení města se mění, mnohé projekty stojí na místě dlouhé roky. Například o fotbalovém stadionu se hovoří v Hradci už 40 let. Lávku u Aldisu pak plánuje magistrát už více než 15 let. Kvůli neschopnosti ji postavit teď radnici dokonce hrozí milionová pokuta.