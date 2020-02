Stavbu lávky přes Labe připravuje hradecký magistrát už od roku 2003. Před pěti lety v architektonické soutěži předchozí vedení města vybralo vítězný projekt, který část politiků i odborné veřejnosti považuje za megalomanský. Lávka je navržená z vysokopevnostního betonu. V celém Česku jsou takové postaveny pouze čtyři. Předpokládaná cena byla v době architektonické soutěže 48 milionů korun. O dva roky dříve přitom dokázal Hradec Králové postavit lávku přes Orlici u zimního stadionu za 26 milionů, která získala několik architektonických ocenění.

Za poslední rok radnice vyhlásila celkem tři tendry na firmu, jež měla novou lávku podle vítězného projektu postavit. Do prvního, který připravovovalo ještě staré vedení města, se nepřihlásil nikdo. Současná koalice proto loni na jaře změkčila podmínky a vypsala druhou soutěž. Jediná obdržená nabídka byla na cenu 122 milionů korun, což radnici překvapilo.

O sto milionů víc

V létě proto vypsala tendr třetí, opět změkčila podmínky a věřila ve větší počet zájemců a příznivější cenu. Výsledek? Jediná nabídka na téměř 142 milionů. „Vzhledem k tomu, že jediná nabídnutá cena byla asi třikrát vyšší než ta, se kterou počítal projekt, jsme soutěž zrušili,“ řekl v říjnu primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

Na výboru pro územní plánování se na podzim diskutovala i možnost, že by se město vzdalo vítězného projektu a oslovilo druhého ze pět let staré architektonické soutěže. Nakonec se ale radnice rozhodla zůstat u vítězného návrhu. „Máme stavební povolení na určitý projekt. Když bychom chtěli stavět něco jiného, o stavební povolení bychom přišli a celý povolovací proces by začal znovu," vysvětlil primátor důvody.

Šance na dotaci

Důvodem, proč se magistrát po několika měsících ticha rozhodl zkusit soutěžit znovu, je šance na vyšší evropskou dotaci z programu ITI hradecko-pardubické aglomerace. Ta by měla pokrýt více než polovinu nákladů. Aby město mohlo dotaci získat, musí tendr vypsat do poloviny roku. Schválit by ho tak měli zastupitelé už na jaře.

Město se dříve smluvně zavázalo bance ČSOB, která v bezprostřední blízkosti budoucí lávky staví své regionální sídlo, že lávku postaví do dubna 2020. Teď mu proto hrozí patnáctimilionová pokuta. S bankou ale náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) intenzivně jedná. „Dohodli jsme se s ČSOB, že území, kde lávka měla začínat, jim dáme k dispozici, aby mohlo být upraveno tak, aby nedošlo ke komplikacím ohledně kolaudace jejich stavby. Zároveň se s ČSOB na základě této dohody budeme moci příznivě domluvit na řešení smluvní pokuty,“ řekl Deníku Bláha. O tom, jaká cena bude tentokrát pro město přijatelná, ještě není jasno. „Zatím nebylo rozhodnuto, zda bude stanovena maximální cena zakázky. Řešit to budeme až jako součást zadávacích podmínek nového výběrového řízení. Nyní je pro nás prioritní dohoda s ČSOB,“ dodal Hrabálek.