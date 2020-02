Nejvíc kamer je a také bude na Baťkově náměstí a v okolí Centrálu. Právě tudy totiž vedou cesty fanoušků z hlavního nádraží na stadiony a v létě na festivaly.

„Dlouhodobě tady dochází k poškozování soukromého i městského majetku,“ potvrzuje primátor města Alexandr Hrabálek. a dodává: „Rádi bychom rovněž měli možnost dohlédnout na bezpečnost lidí u podchodu a na frekventovaných zastávkách městské hromadné dopravy, které se v místě nacházejí.“

Dvacet let ve službě

Kamerový systém hlídá město od konce devadesátých let. Má mnoho odpůrců, kterým téměř všudypřítomné oko vadí. Strážníci městské policie si je ovšem chválí především v situacích, které potřebují jejich okamžitý a koordinovaný zásah – a těch není málo: patří k nim v první řadě útoky vandalů, potyčky fotbalových a hokejových fanoušků nebo kolize v dopravě.

Ignorují parkoviště

Služeb kamer strážníci a policisté využijí také v příštích dnech a týdnech, kdy se společně rozhodli důrazně zakročit proti divokému parkování v centru města během hokejových zápasů. Místo na nedalekých parkovištích lidé často nechávají svá auta na trávnících, chodnících a dokonce i ve vozovkách, ničí městský majetek a komplikují provoz ve městě. Potvrdila to včera mluvčí Městské policie Hradec Králové Eva Kněžourová s tím, že další lokalitou, která by měla být v lepším dohledu městského kamerového systému, je Nový Hradec Králové. „Ale to jsou plány spíše na další léta,“ doplnila.

Rok od roku lepší

Tři nové kamery na Baťkovo náměstí a do okolí Centrálu ovšem přibudou už letos – a budou mnohem modernější než ty předchozí. „Kamery nové generace už umějí reagovat na pohyb a dokonce i přečíst poznávací značku auta v silničním provozu,“ uvádí Eva Kněžourová.

Rada města Hradce Králové v těchto dnech požádala ministerstvo vnitra o dotaci na financování modernizace kamerového systému.

Pokud město požadovanou dotaci dostane, pořízení a instalaci tří nových kamer včetně přenosových tras za milion korun zaplatí částečně ze svého (450 tisíc korun), částečně ze státního rozpočtu.