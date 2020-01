Exnáměstek Malíř začne Hradci splácet 23 milionů

Hradečtí zastupitelé schválili návrh dohody o splátkách pro odsouzeného exnáměstka primátora. Josef Malíř má městu zaplatit 23 milionů, schváleným tempem by to mu to ale trvalo přes sto let.

Josef Malíř. | Foto: archiv Deníku