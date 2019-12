Ředitelství silnic a dálnic poslalo dokumentaci jižní spojky v Hradci Králové k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Stalo se tak rok a půl poté, co královéhradecký krajský úřad rozhodl, že projekt bude posuzován podle zákona EIA.

Projekt je jen na papíře

Od stabilizace trasy v územním plánu města už uplynulo téměř 20 let. Ani poklepání základního kamene se přitom neblíží závratnou rychlostí.

Spojka Hradci úlevu zatím nepřinese

„Průvodní zpráva udává návrhové intenzity dopravy mimo jiné k roku 2034, kde se uvádí, že je to termín čtyři roky po uvedení do provozu. Dále se zde uvádí, že doba výstavby by měla být tři roky. Z toho lze odvodit, že zahájení realizace se předpokládá v roce 2027 a uvedení do provozu v roce 2030,“ píše se v dokumentaci EIA.

Plány počítají se čtyřmi křižovatkami

Projekt s odhadovanými náklady 1,5 miliardy korun už v únoru 2016 schválila centrální komise ministerstva dopravy, přes kterou musejí projít všechny velké dopravní stavby.

Jižní spojka má propojit úsek od mimoúrovňové křižovatky Kukleny (D11) po silnici I/37. Půjde o čtyřpruhovou silnici se středním dělícím pásem s nejvyšší rychlostí 70 kilometrů v hodině. Na trase jsou navrženy celkem čtyři křižovatky, z toho tři turbo okružní křižovatky a jedna mimoúrovňová.

„Za nejzávažnější střet je považováno křížení trasy záměru s lokálním biokoridorem podél Labského náhonu,“ píše se v dokumentaci EIA. Náhon a zelený pás kolem něj by proto podle autorů měla spojka překlenout.

Nová silnice má přispět k odvedení části dopravy mimo přetížené centrální oblasti města, jako jsou Kukleny a Pražské předměstí, kde je poměrně hustá bytová zástavba.

Jan Šindelář