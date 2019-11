Vedení města potěšil fakt, že vítězná cena je o více než 100 milionů nižší, než radnice očekávala. "Umožní nám to využít zbývající finanční prostředky na další akce města," pochvaloval si cenu investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Jenže i tato zakázka má háček. Město s vítěznou firmou nemůže podepsat smlouvu, neboť se tendrem stále zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pokud ÚOHS nerozhodne do konce roku, přijde radnice o plánovanou dotaci a projekt zřejmě bude muset zrušit.

Hodnotu zakázky letos v lednu magistrát odhadoval na zhruba 347 milionů korun bez DPH. „Zakázka je brána včetně provozních výdajů dalších šest let poté, co bude systém v provozu,“ upřesnila náměstkyně pro oblast ekonomiky a dotací Monika Štayrová (ANO). Více než polovinu nákladů měly pokrýt dotace v rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace. Až do léta šlo všechno podle plánu. Koncem června dorazily na radnici dvě nabídky. Jenže v srpnu navzdory původním plánům zastupitelé vítěznou firmu nevybrali.

Námitky dvou firem projekt zbrzdily

Schvalovací proces pozdržely námitky dvou firem, které měly sice původně o zakázku zájem, ale nelíbily se jim podmínky, které vedení města nastavilo. "Jedna byla spíš procesního rázu, druhá firma si stěžovala na spojení zakázky," řekl nedávno novinářům Bláha.

Koalice žádala, aby vítězná firma nejen naprogramovala software, ale také například postavila semafory. To dlouhodobě kritizují i opoziční Piráti. ÚOHS dal v obou případech za pravdu hradecké radnici a podmínky jako diskriminační nevyhodnotil. Jenže jedna z firem proti rozhodnutí antimonopolního úřadu podala rozklad a rozhodnout teď musí předseda ÚOHS.

Čas jen do konce roku

Zda celý projekt skončí úspěchem nebo ne, to bude jasné do konce roku. Vedení města doufá, že do té doby předseda ÚOHS potvrdí předešlé rozhodnutí a radnice bude moct s vítěznou firmou podepsat smlouvu. "Lze předpokládat, že ÚOHS opět rozhodne v náš prospěch," řekl Bláha zastupitelům koncem října.

Jde ale o závod s časem. Pokud totiž do konce roku nepodepíše město smlouvu, přijde o plánovanou evropskou dotaci. A bez ní na projekt nebude mít prostředky. "Město by samo do IDS jít asi nemohlo. Z části bychom realizaci naplánovat museli, ale to už by byl jiný projekt," přiznala minulý měsíc náměstkyně Věra Pourová (ANO).

Vítězná firma i vedení města jsou tak v očekávání, zda ÚOHS stihne rozhodnout včas. Jsou ale v pouze v pozici diváků. "V tuto chvíli jde o správní řízení, které nemáme šanci nijak ovlivnit. V případě, že se stihne smlouva podepsat letos, začneme s realizací hned od ledna roku 2020," řekl Deníku Bláha. Součástí IDS mají být nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek integrovaného záchranného systému. Podle plánů radnice by měl být v provozu od roku 2023. Podobný funguje například v Praze, Brně nebo Ostravě.