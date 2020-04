Jako rezervu pro klienty sociálních služeb využije Královéhradecký kraj hradecký hotel Černigov. Hejtmanství řeší i to, kam by mohlo dočasně umístit lidi bez domova.

Hotel Černigov v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Proslulý chirurg Christian Barnard, Peter O'Toole, Pierre Richard, Gilbert Bécaud, skupiny Smokie či Boney M, Helena Vondráčková, Karel Gott, ale i prezident Václav Havel. Ti všichni strávili alespoň jednu noc v hradeckém hotelu Černigov. Teď by ve skomírajícím hotelu mohli najít nocleh potřební. Na pondělním jednání s hejtmanem Jiřím Štěpánem nabídli kraji hotel pro volné využití během epidemie koronaviru zástupci majitele. Využít by ho mohly třeba domovy pro seniory, pokud by kvůli nákaze potřebovaly oddělit část svých klientů.