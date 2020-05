Už 40 let trvající příběh plánované výstavby nového hradeckého stadionu dostane zřejmě další přídavek. Zatímco ještě v prosinci věřilo vedení města, že do poloviny roku vypíše tendr na zhotovitele a nová aréna bude do konce roku 2022 hotová, jarní měsíce zasadily těmto plánům tvrdé rány. Kvůli nepovedenému výběrovému řízení na správce stavby a koronavirové krizi se další odklad zdá jako nevyhnutelný.

Do tendru na správce stavby se přihlásily dvě firmy s velmi rozdílnou nabídkou. Jedna firma nabídla městu své služby za necelých osm milionů, druhá za milionů 31. Vítězná firma IKO INVEST se však rozhodla ze zakázky vycouvat a na radnici teď řeší, co dál. Investiční náměstek primátora Jiří Bláha chce podle informací Deníku oslovit i přes výrazně vyšší cenu druhou firmu. Jenže během jednání expertní skupiny, která se kvůli stadionu pod vedením Bláhy pravidelně setkává, se ukázalo, že proti jsou všechny ostatní strany i zástupci fotbalového klubu. Podporu Bláha nenašel ani u nejsilnější strany současné radniční koalice. „Shodli jsme se jednoznačně, že za 31 milionů to nepodpoříme," potvrdil předseda zastupitelského klubu hnutí ANO Jiří Langer.

Tendr bez správce je hazard

Ať už to s se správcem stavby dopadne jakkoliv, tendr na stavbu stadionu to podle Bláhy neohrozí. "Pokračujeme ve tvorbě zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Předpokládám, že v červnu předložím podmínky tendru ke schválení," snažil se náměstek uklidnit veřejnost na posledním zasedání zastupitelstva. Zbytek expertní skupiny, která se kvůli stadionu pod vedením Bláhy pravidelně, si ale podle jejího člena Aleše Dohnala (Piráti) myslí opak. "Vypsat tendr bez správce stavby je strašlivý hazard. Politici ani úředníci s takovou zakázkou formou design and build nemají žádné zkušenosti a hovoříme zde o zakázce za tři čtvrtě miliardy," upozornil Dohnal.

Podporu nenajde ODS ani u koaličního partnera. Podle Langera mělo město vybrat správce hned po listopadových tržních konzultacích. "Podle mě nepřichází v úvahu, aby se v červnu vypsal tendr. Město musí nejdřív vysoutěžit nového správce," řekl rezolutně Langer.

Proti slibovanému červnovému vypsání tendru hraje ještě další faktor - koronavirová krize, kvůli které přijde městský rozpočet zřejmě až o stovky milionů. Hrubý odhad náměstkyně pro oblast ekonomiky Moniky Štayrové (ANO) činí asi 355 milionů.

"V takovém případě se musíme přichystat na variantu, že stadion posuneme. Nerada to říkám, ale z logiky věci to vyplývá," potvrdila Štayrová s tím, že požaduje více času na odhady finančních dopadů krize. Protože zatím není dostatek dat, musí být podle ní město opatrné. Analýza by mohla být k dispozici v červenci. "Kdokoliv to s Hradcem myslí dobře, tak musí nejdříve počkat na čísla a teprve pak rozdělovat stovky milionů korun. Myslím, že je na tom v zastupitelstvu většinová shoda," dodal Dohnal.

Důležitým faktorem pro rozhodování zastupitelů by mohla být i předpokládaná finanční krize a s ní související propad ceny stavebních prací. Město by se tak podle Dohnala mělo zamyslet nad tím, zda nepočkat s vypsáním tendru až na podzim.