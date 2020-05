Podobně zdlouhavý jako výstavba nového fotbalového stadionu začíná být i příběh o prodeji fotbalového klubu, který stoprocentně vlastní město Hradec Králové.

Prodat? Neprodat

O prodeji město uvažuje už dlouhé roky. V roce 2017 to už dokonce vypadalo, že k němu opravdu dojde. Zastupitelé však na poslední chvíli couvli od podpisu smlouvy se skupinou kolem bývalého fotbalisty Ivo Ulicha, která předtím vyhrála výběrové řízení. O snaze prodat akcie klubu hovoří od svého zvolení na podzim 2018 i současná hradecká koalice. K vítězi tehdejšího výběrového řízení ale podle radnice už město žádný závazek nemá a jedná i s jinými zájemci.

Jeden z nich nedávno přišel na radnici s jasným požadavkem - od města odkoupí majoritní podíl a zaváže se do klubu investovat milion eur ročně, žádá ale nejprve odvolání generálního manažera Richarda Jukla, který je častým terčem kritiky i z řad fanoušků. Ten takový požadavek ale nechápe. „Nedává to logiku. Když chce někdo vstoupit do klubu a získá akcionářský podíl, tak pak už záleží jen na něm, koho si zde nechá nebo nenechá jako manažera. My nějaké zájemce o koupi klubu registrujeme a všem říkáme, že pokud sem vstoupí, je jen na nich, jaký management si zvolí,“ řekl Deníku Richard Jukl. Klub podle něj funguje lépe, než jaký je jeho mediální obraz. „Jsme dvakrát ročně auditovaní, nikdy jsme někomu nedlužili peníze nebo něco slíbili a nedodrželi to,“ zdůraznil Jukl.

Vidina stadionu

Od médií i politiků prý často slýchá přemrštěné částky, kterými má město klub dotovat. Od města klub reálně dostává asi 32 milionů ročně. „Větší polovina jde ale na správu a údržbu areálů, nájemné a příspěvky na mládež,“ vysvětlil Jukl. Myšlenky na rezignaci prý měl už několikrát. „Mám před sebou ale stále vizi stadionu. Jestliže se kolem toho deset let točím, tak teď budu doufat, že už jsme opravdu už v té cílové rovince, brzy se kopne do základního kamene a pak už tady opravdu nemusím být,“ zakončil Jukl.

Osud fotbalového klubu je ve hvězdách



I když se o prodeji fotbalového klubu mluví na radnici často, názory nejsou shodné ani v koalici. Zatímco podle náměstkyně pro oblast správy majetku Věry Pourové (ANO) není důvod čekat a město by mělo neprodleně začít jednat, náměstek pro oblast investic Jiří Bláha (ODS) se na pondělním zastupitelstvu vyjádřil, že by se nejprve měla ujasnit situace se stadionem. Ještě dál jde Martina Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených. Podle něj by se s prodejem mělo počkat, než bude nový stadion hotový.