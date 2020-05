Nespokojenost s fungováním fotbalového klubu FC Hradec Králové (FCHK), kterému se dlouhodobě nedaří proniknout mezi českou elitu, roste ve městě na několika frontách. Stále častěji ji dávají najevo fanoušci, kteří desítky let čekají na mnohokrát slibovaný nový stadion, někteří politici, kterým se nelíbí, že radnice dává do klubu z městské kasy desítky milionů, i podnikatelé. Jeden ze zájemců o koupi fotbalového klubu proto nedávno přišel na město s jasným požadavkem - od města odkoupí majoritní podíl a zaváže se do klubu investovat milion eur ročně, žádá ale nejprve odvolání generálního manažera Richarda Jukla.

Nový konkurent

"Přejí si to fanoušci i sponzoři. Pan Jukl tam sedí patnáct let, a i když to sportovně bylo patnáct velmi slabých let, vytvořil si pevné vazby na radnici. Sponzoři ale prostě nechtějí dávat peníze do klubu, dokud tam bude sedět vedení v čele s Juklem," řekl Deníku zástupce investora.

Jedním z dalších podnikatelů, který o vstupu do FCHK dříve uvažoval, je i majitel menšího hradeckého klubu FC Slavia HK Patrik Hořeňovský. "Když jsem ale zjistil, jaké tam jsou peripetie, a že polovina radních ani nemá zájem klub prodat, tak jsem se rozhodl, že se raději pokusím vystřelit nahoru svoji Slavii. Brzy chceme být pro FCHK velkým konkurentem. Reálně chci být na jejich úrovni za 3 až 5 let," popsal ambiciozní plán Hořeňovský, který se na spolupráci dohodl i s dalšími hradeckými kluby.

Fotbal jde dělat za mnohem méně peněz

Síly spojí s kuklenskou Olympií, Malšovou Lhotou a v jednání je spolupráce i s Novým Hradcem. "Jenom v mládeži bychom tak měli mít kolem 260 hráčů. Určitě je to víc, než má v současnosti FCHK," řekl Hořeňovský. Velké ambice má ale nový projekt i v mužích. Sportovní kvalita FCHK podle podnikatele neodpovídá tomu, kolik peněz do klubu město investuje. Chce proto radnici ukázat, že fotbal jde dělat za mnohem méně peněz. Proto se chce do druhé ligy během několika málo let dostat se svým klubem.

Jeho cílem prý rozhodně není FCHK nahradit. "Když ale docílím se Slavií HK druhé ligy, tak jsem přesvědčený, že i mně město nový stadion pronajme a nechá nás tam hrát. Pokud by se do těch tří až pěti let nenašel kvalitní nový vlastník FCHK, tak bychom naší aktivitou rádi přesvědčili město, že fotbal dělat umíme a rádi bychom ty dva kluby sjednotili v jeden velký. Nemáme zájem na tom, aby FCHK zanikl," dodal čtyřiatřicetiletý podnikatel. Podporu prý cítí od mnoha podnikatelů z regionu, kteří už dál nechtějí sponzorovat FCHK. "Naše myšlenka, kdy chceme stavět klub na mladých hráčích z Královéhradeckého kraje, se jim zamlouvá daleko víc. Jsme dohodnutí s několika firmami, ale smlouvy budeme podepisovat až ve chvíli, kdy budeme vědět, jakou soutěž budeme příští rok hrát,“ vysvětlil Hořeňovský.

Ačkoliv má zatím licenci jen na krajský přebor, rád by na podzim hrál vyšší soutěž. „Jednáme s několika kluby, kvůli koronaviru mnoho z nich neví, zda budou mít pro příští sezonu dost financí. Máme ambici startovat minimálně v divizi, případně i v ČFL,“ zmínil Hořeňovský snahu hrát v příští sezoně třetí nebo čtvrtou nejvyšší soutěž v Česku. Jasno by mělo být nejdéle o prázdninách.