Zpoždění, které před měsícem avizoval náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), se nekoná. Nové panelové parkoviště s kapacitou 205 míst u Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK) se naopak otevře dokonce dříve, než bylo původně uvedené ve smlouvě se zhotovitelem. „Stavební práce na parkovišti jsou už víceméně hotové," potvrdila včera Deníku mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová. Radnice v tuto chvíli ladí termín slavnostního otevření nového parkoviště. Podle Šmídové by se mělo uskutečnit v druhé polovině ledna.

Nakonec bylo dražší

Dlouho očekávaná stavba parkoviště u FNHK začala v polovině září loňského roku. Původně za něj měla radnice zaplatit zhruba 9 milionů bez DPH. Po dvou dodatcích ke smlouvě cena zhruba o dva miliony korun vzrostla. Dodatky řeší vícepráce, které byly potřeba kvůli likvidaci stavebních materiálů nalezených pod povrchem a zvýšení podloží parkoviště.

Nová panelová plocha má pomoci řešit nedostatek parkovacích míst jak v areálu nemocnice, tak i v okolí. Do největší nemocnice ve východních Čechách denně dojíždí tisíce lidí z celého regionu. Velká část z nich auty.

Živelné parkování aspoň částečně zmizí

Kvůli nedostatku legálních parkovacích míst v této lokalitě městská policie už roky velkoryse přehlíží živelné parkování na zeleni u břehu Labe. To by se mělo po dobudování parkoviště omezit aspoň v těch nejkritičtějších místech.

„Původně jsme předpokládali, že se černé parkoviště zcela uzavře, nicméně deficit parkovacích míst je tak obrovský, že je to úplně nepůjde," řekl už dříve Bláha.

V plánu je stavba parkovacího domu

Nové parkoviště označuje radnice stále za provizorní. V budoucnu by měl v lokalitě vyrůst parkovací dům. Jeho výstavba záleží na tom, jak rychle se podaří vybudovat křižovatku Mileta.

Parkoviště na východní straně areálu nemocnice bude po svém otevření nejdříve přístupné pro návštěvníky zdarma. Závora, díky které se má zpoplatnit, se bude u vjezdu na parkoviště instalovat až později. Město totiž ještě bude muset získat nové stanovisko hasičů a další povolení.

„Zatím nejsou splněny formality pro to, aby tam byl přiveden elektrický proud a mohly fungovat závory. Aby bylo parkoviště otevřeno co nejdříve, bude nejprve zdarma,“ uvedl už dříve primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Podle vyjádření vedení města půjdou v budoucnu příjmy z parkovného přímo městu, nikoliv společnosti ISP, která vybírá poplatky ve větší části Hradce Králové. Podle náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) by radnice měla v budoucnu uvažovat i o zpoplatnění zbylých parkovacích míst vně areálu FNHK.