Levý břeh Labe poblíž Fakultní nemocnice Hradec Králové je největším nelegálním parkovištěm v kraji. Denně tam bez ohledu na počasí na trávě, v bahně či přímo na kořenech stromů parkují stovky aut. Situace se nemění už roky. Je veřejným tajemstvím, že město i strážníci jsou k řidičům dost benevolentní. Přestupky přechází proto, že kolem nemocnice je ohromný deficit parkovacích míst.

Asi největším kritikem divokého parkování je dlouhodobě současný náměstek primátora Martin Hanousek ze Změny pro Hradec a Zelených. Ten už před třemi roky vyzýval ještě z opozičních lavic tehdejší vedení města k řešení situace. „Dřeviny představují nezanedbatelnou hodnotu a je to majetek města, který je poškozován,“ říkal Hanousek.

Nyní už rok a půl bojuje za regulaci divokého parkování z pozice náměstka primátora. A teď to konečně vypadá, že se něco změní. Minulý měsíc bylo u nemocnice otevřené parkoviště pro 205 aut. To podle Hanouska vzniklo mimo jiné proto, aby se černé parkování u Labe omezilo. „Nové parkoviště máme postavené, takže by mělo dojít k tomu, co bylo slíbeno – tedy k omezení divokého parkování u Labe,“ řekl Deníku náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Zpracovaná studie

Město už má zpracovanou studii, jak situaci u Labe řešit. „Cílem je revitalizovat zeleň a celkově prostor uvést do takového stavu, aby zde fungovala cyklostezka, dalo se parkovat, a především nebyla již nadále poškozována zeleň,“ vysvětlil investiční náměstek Jiří Bláha (ODS), který teď bude žádat o uvolnění finančních prostředků na tuto úpravu. Úpravy mají stát maximálně šest milionů. „V případě přidělení financí bychom byli rádi, aby se ještě letos podařilo revitalizaci nábřeží u nemocnice zrealizovat,“ dodal Bláha. Na místě by měly vzniknout nějaké zábrany. Součástí plánů je i dosypání hlíny a zatravnění poničených ploch.

Chybí tisíc míst



Parkování u hradecké nemocnice je noční můrou mnoha řidičů. Ačkoliv se před měsícem otevřelo před areálem největšího zdravotnického zařízení v kraji nové parkoviště pro 205 míst, na levém břehu Labe se to nijak neprojevilo. Každý den tam i nadále nelegálně parkují stovky aut. Radnice původně uvažovala o tom, že černé parkoviště úplně uzavře, kvůli nedostatku míst od toho ale nakonec upustila. Podle odhadů chybí v areálu nemocnice i jeho okolí více než tisíc míst. Vyřešit by to měl v budoucnu parkovací dům. Kdy dojde k jeho realizace ovšem na radnici nikdo neví.



Některá místa tak na černém parkovišti zůstanou. Omezení se dotkne jen ploch, kde dochází k poškozování dřevin.