Projekt se tak opět o měsíce odsouvá. A to i přesto, že radnice konečně ČEZu dokumenty poslala. „Projektová dokumentace pro stavební povolení je již vypracovaná, povolení světelné signalizace vyžaduje zřízení přípojného místa. Proto město koncem února podalo žádost o přípojku elektrického zařízení na ČEZ Distribuce,“ informovala mluvčí hradecké radnice Kateřina Šmídová.

Od pozimu ve stole

Únorové razítko, podle ČEZu však spíše březnové, na dopisu však zdaleka nekoresponduje s tím, kdy již mohl ČEZ na popud města konat. Smlouva na přípojku totiž ve stole úředníků ležela dlouhé měsíce. „Smlouvu jsme vypracovali 23. října roku 2019. Podepsanou jsme ji městu vrátili 12. listopadu. A teprve 4. března letošního roku, a to i poté, kdy jsme úředníky urgovali, nám byla teprve podepsaná vrácena zpět. Teprve nyní se tak dělá na projektové dokumentaci,“ informovala mluvčí energetiků Šárka Lapáčková Beránková a dodala, že dle zaslané smlouvy má ČEZ 16 měsíců na to, aby smlouvu naplnil.

Pokud by tak šlo vše podle tohoto harmonogramu, vrátily by se semafory na Zborovskou ulici nejdříve v červnu příštího roku. Tedy do doby, kdy se bude blížit léta plánovaná celková rekonstrukce křižovatky Mileta. S její přestavbou chce ŘSD začít již na podzim příštího roku. Nejpozději pak na začátku roku 2022.

Najde viníka?

Liknavost magistrátních úředníků překvapila i samotného primátora. Ten již v minulosti predikoval návrat světelné signalizace celkem třikrát - nejdříve v polovině roku 2019, poté na jeho konci a naposledy v letošním roce. „Toto zjištění je velmi nepříjemné a budu chtít znát podrobnosti, proč k takovému zdržení došlo. Nicméně doufám, že se semafory vrátí co nejdříve. A to i přesto, že ČEZ mluví až o šestnácti měsících. Jsem přesvědčen, že ta doba bude kratší,“ uvedl Alexandr Hrabálek.

Dočasné semafory ve Zborovské ulici fungovaly v létě roku 2018 během rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská. A mimořádně se osvědčily. Potvrzovali to řidiči, policisté, radnice i nemocnice. „Když tam semafory byly, nestala se ani jediná nehoda. Jakmile zmizely, nehody tam hned zase začaly,“ říkal už na podzim 2018 ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička. A věřil, že se brzy vrátí. Marně.