Zhruba 340 seniorů žije v hradeckém Domově U Biřičky. Přestože se jedná o největší zařízení pro seniory v kraji, kapacitně už roky nestačí a stovky zájemců tak musí na své místo dlouhé měsíce čekat.

"Celý kraj trpí nedostatkem míst v domovech pro seniory, přičemž nejhorší je situace jednoznačně v Hradci Králové," řekl už loni náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Vladimír Derner (KDU-ČSL). Dodal, že do roku 2026 chce kraj zvýšit počet lůžek ve svých zařízeních o tisíc.

Jinde se plán daří

Smělý plán začíná kraj postupně naplňovat. Během nejbližších měsíců by měly začít stavební práce na přestavbě bývalé nemocnice v Opočně na domov pro seniory i na stavbě nového domova důchodců v Tmavém Dole u Rtyně v Podkrkonoší. Kraj do nich investuje více než 200 milionů korun a získá asi 130 nových lůžek. V krajském městě naopak projekt rozšíření domova důchodců vázne.

Ještě před rokem věřila ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková, že by se se stavbou nové budovy se 188 lůžky mohlo začít na konci roku 2020. Jenže od té doby projekt příliš nepokročil, spíš naopak.

Hledá se architekt

"Ten projekt tak, jak byl naplánovaný, kraj zrušil. Vyhodnotili si, že ta investice by nebyla úplně ekonomická," řekl minulý týden na jednání hradeckého zastupitelstva Oldřich Vlasák (ODS). Lubomír Štěpán (KSČM) se proto zajímal o to, zda by kraj neměl Hradci Králové vrátit pozemek, který mu město pro rozšíření domova poskytlo. Hradecká radnice nicméně nic takového žádat nebude.

Podle informací Deníku se totiž na plánech rozšíření a rekonstrukce Domova U Biřičky, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj, nadále pracuje. "Kraj ovšem vyhodnotil spolupráci se stávajícím architektem jako nepříliš dobrou a ukončil ji. Bude se proto soutěžit nový architekt," potvrdila ředitelka Domova U Biřičky Daniela Lusková. To znamená další dlouhé zdržení.

"Přípravy rekonstrukce a rozšíření Domova U Biřičky pokračují. Na základě doposud shromážděných návrhů a s nimi souvisejících informací nechá Královéhradecký kraj zpracovat projektovou dokumentaci nezbytnou k vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce. Hledáme řešení, které by bylo optimální jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i provozně," napsala Deníku mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská.

Jenže nový architekt bude začínat téměř od začátku. Podle Luskové se budou moci využít aspoň některé již získané poznatky.

Koncept zůstane

"Chceme určitě udržet koncept domácností, stejně jako to, že část bude vyhrazena pro osoby s demencí či třeba roztroušenou sklerózou. Termíny jsou spíš otázka pro zástupce kraje," doplnila ředitelka Domova U Biřičky. Rok 2021, o kterém se mluvilo před rokem, už ale podle ní určitě reálný není.

Plánovaná budova má nejen zvýšit kapacitu zařízení, ale také komfort klientů. Nejstarší a největší budova známá jako Ypsilonka už totiž nevyhovuje tomu, co je dnes v sociálních službách standardem a proto by se z ní část klientů měla do nové budovy v budoucnosti přesunout. Podporu vyjadřuje domovu i kraji i hradecká radnice. O tom, že by ale řešila problém s nedostatkem míst vybudováním vlastního domova pro seniory, který mají téměř všechna srovnatelně velká města v zemi, však neuvažuje.