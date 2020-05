Už několik týdnů je z domova pro seniory na hradecké Biřičce nedostupná pevnost. Zdejší brána se otevírá jen pro zaměstnance a sanitky. Každý, kdo se za bránu dostane, musí podstoupit zkoušku termokamerou.

„Je to tady takové fešácké vězení, ale chápeme to. Samozřejmě, že by bylo lepší, kdyby za námi mohli naši příbuzní, avšak i ti to dnes mají těžké,“ říká jeden z klientů domu Miroslav Láník. Jeho příbuzný, který jej před nutnými opatřeními často navštěvoval, pracuje v hradecké fakultní nemocnici jako sanitář. „A to mu vůbec nezávidím. Ten toho má teď nad hlavu. Ale doufám, že se to brzy zklidní a zase se uvidíme.“

Chybí jim příbuzní i karty

Na kamarády a příbuzné čekají i Pavel Řeháček se Zdeňkem Formánkem, kteří v zařízení obývají jeden pokoj. Kromě návštěv jim však chybí i karban. „Už jsme toho za náš dlouhý život zažili dost a něco máme za sebou. Toto opatření je sice kruté, ale chápeme jej jako nutnost,“ říká Pavel Řeháček. Toho doplňuje jeho spolubydlící: „Trošku nám to taky narušilo náš režim a donutilo nás to více se hýbat. Každý z nás dvou má své trasy, kam v areálu vyrážíme na zdravotní procházky. Ještě před opatřeními jsme hráli s ostatními mariáš a kanastu, ale teď se nesmíme shlukovat a ten karban nám trošku chybí. Na to musí být tři či čtyři, nemůžeme u stolu sedět, nejde to. Těšíme se jak na příbuzné, tak na karty.“

Podle ředitelky Domova u Biřičky Daniely Luskové jsou v případě návštěv ve hře dva termíny – 25. květen či 8. červen, „Které datum to nakonec bude, však nezáleží na mně, ale na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. Jakmile to rozhodne, další metodiku dá ještě ministerstvo práce a sociálních věcí. Na rozhodnutí tak stále čekáme,“ říká Daniela Lusková a dodává, že teprve tato rozhodnutí povedou i k osvětlení otázek, jak moc se rozvolnění bude týkat samotných návštěv.

Rezervační systém na návštěvy?

„Těch možností je více. Jednou z nich je, že návštěvníci budou procházet rámcovou zdravotní kontrolou a využívat naše roušky. Připravujeme také rezervační systém. Důležité však bude rozhodnutí vlády ohledně ukončení volného pohybu. Pakliže by byl umožněn i volný pohyb našich klientů mimo zařízení, pak by postrádalo jakékoliv omezování smysl. Ale pokud bude pohyb dál omezen, budeme více regulovat návštěvy,“ dodává Daniela Lusková.

Ředitelka další rozhodování cítí jako velké etické dilema: „Na jedné misce vah je to pochopení nutnosti lidského kontaktu našich klientů s příbuznými. Na té druhé misce vah je zdraví lidí, kdy po uvolnění bude větší pravděpodobnost, že sem může proniknout nákaza. Ale vše se opravdu bude odvíjet až od rozhodnutí ministerstev.“