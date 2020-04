"Všechny provedené testy byly negativní. Další vlna zkoušek nás čeká za čtrnáct dní," uvedla ředitelka sociálního zařízení, kde se o 340 seniorů stará přes dvě stovky zaměstnanců. Ne všechny testy však byly v pořádku. „Dostali jsme 1200 těchto rychlotestů. Bohužel pět testovacích sad bylo defektních,“ uvedla Daniela Lusková, která má v případě, že někdo z jejich podřízených bude pozitivně testován, připraveno několik plánů.

„Pokud se prokáže, že někdo z našich zaměstnanců touto nemocí onemocní, tak bude vše záležet na Krajské hygienické stanici, jak se k celé věci postaví. Pokud nebude stačit karanténa, a to buď toho samotného člověka, či oddělení, kde se pohyboval, jsme připraveni dát do karantény celý náš domov,“ dodala Daniela Lusková s tím, že v takovém případě by zaměstnancům mohl jako přechodný domov sloužit i šestimístný karavan.

„V případě uzavření zařízení zde musí zůstat zhruba sto zaměstnanců. Někteří z nich si již pro případ, že by se Domov uzavřel, přinesli z domu i matrace. Kromě karavanu máme i vlastní ubytovnu se šesti lůžky a i další možnosti zvýšení ubytovací kapacity.“