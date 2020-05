Majiteli cyklověže totiž končí v listopadu smlouva na pozemek a reálně tak hrozí, že i ona půjde bez náhrady k zemi. „Byla by škoda, kdyby zmizela. Ale pokud se s majitelem nedohodneme, tak ji bude muset odstranit. Jsme však rozhodnuti jednat, za jakých podmínek by ji současný majitel městu prodal,“ uvedla náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová.

Ve hře je i možnost přizvání do jednání samotné vedení obchodního centra: „Ještě je tu možnost, že by o její nabytí mohlo mít zájem samo Futurum. A to z toho důvodu, že cyklověž bezesporu slouží právě hlavně návštěvníkům obchodního centra.“ Podle náměstkyně se další osud této cyklověže bude odvíjet od požadavků majitele na cenu, ale také od jejího stavu.

Vrátí se věž k Černigovu?

Podle náměstkyně by se v budoucnu mohla vrátit cyklověž k hlavnímu nádraží. Vystavět by ji mohla společnost CPI, která již několik let plánuje zbourat hotel Černigov a na jeho místě vystavět multifunkční komplex Rieger Plaza. „Byla jsem velmi potěšena, když mi regionální ředitel CPI řekl, že zvažuje, že by pro veřejnost budoucího hotelu věž postavil. To by byla ideální situace,“ nechala se slyšet Věra Pourová. Vedení společnosti však zatím o cyklověži neuvažuje. „Společnost CPI Property Group o výstavbě nové cyklověže neuvažuje. Ve svém projektu však počítá i s parkováním pro kola,“ řekl Deníku mluvčí společnosti CPI Jakub Velen.