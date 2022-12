"Trpělivost nikdy nebyla moje silná stránka. Vždycky jsem chtěl mít všechno hned. Netrpělivé vyplňování daňových přiznání mě dostalo až do vězení," vypráví Jindra. Když mu ale zdravotní potíže znemožnily pracovní zařazení ve věznici Odolov a našlo se pro něj místo ve zdejší dřevořezbářské dílně, musel se trpělivosti hodně rychle naučit. K precizní výrobě libozvučných houslí a viol je jí totiž potřeba hodně.

Housle z Odolova hrály i v Rychnově nad Kněžnou

V odolovské věznici se housle vyrábí už více než čtvrtstoletí. Za tu dobu se v dílně vystřídala celá řada odsouzených a věznice navázala spolupráci s celou řadou uměleckých škol i s hudebníky z vyhlášených filharmonií. Všechno přitom začalo dílnou na dřevěné hračky, která jednoho dne vyrobila xylofon. "Moje děti navštěvovaly ZUŠ v Úpici a mimo jiné ve výuce využívali také xylofon. Říkal jsem si, že to přece nemůže být těžké vyrobit, nastudoval jsem to a první nástroj jsme postavili. A pak se to sešlo a v dílně nám přistály k opravě první rozšlapané housle," vypráví duchovní otec myšlenky houslařské dílny za mřížemi, vychovatel Zdeněk Hetlflejš.

Výprava z odolovské věznice darovala do jičínské ZUŠ čtvery housle, troje klasické a jedny punkové zelené. V nabídce prý mají i housle 'potetované'.Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Postupně se zdokonalovali a od oprav někdy i ve vzteku roztřískaných nástrojů se postupně s trestanci dostali i ke stavění vlastních houslí. Proškolit je přijel pedagog houslařské školy až z Chebu, mnohé ale lze podle Hetlflejše okoukat z videí na YouTube. Dnes umí postavit housle, violu a dokonce i takzvaný violod, tedy violu o velikosti houslí, na které si hru na velký nástroj mohou trénovat i menší žáci. Pro motivaci dětí vyrábí dílna housle i v různých barvách, na některé také přidávají "tetování" pomocí nalepovacích kytiček, zvířátek a dalších motivů.

I Jindra proces výroby houslí okoukal od zkušenějších kolegů. "Posadili mě ke stolu naproti jinému chlapovi a dostal jsem za úkol mu koukat pod ruce a kopírovat, co dělá. Se dřevem jsem měl minimální zkušenosti, akorát co nás naučili na námořnické škole. Ale díval jsem se a o jeden krok pozadu jsem kopíroval to, co dělal ten naproti. A asi za čtyři měsíce jsem postavil první nástroj sám," vypráví.

Výrobě houslí se odsouzení věnují ve volném čase bez nároku na finanční odměnu. Titěrná práce má pro ně podle mluvčí věznice Gabriely Šafářové také terapeutický vliv. Rekvalifikační certifikát ale ani po letech práce na nástrojích nedostanou.

"Ani bychom to nechtěli. Celá dílna funguje na dobrovolnosti, navíc nejsou všechny roky stejné. Někdy je hodně šikovných odsouzených, některé roky zase dílnu nenaplníme. Výroba a opravy houslí tak zůstávají pouze jako dobrovolná terapeutická dílna. Učí se trpělivosti, když se třeba těsně před dokončením nástroje něco pokazí. Navíc mohou něco dělat, když je situace nebo zdravotní stav vyřadí z placené práce. A pro mnohé je také prospěšné přijet s námi k dětem a předat jim nástroje. Vidí, že jsou něčím užiteční, něco vytvořili a udělali tím někomu radost," říká Šafářová.

I Jindra se prací v houslařské dílně hodně naučil. Houslím se ale nejspíš v budoucnu věnovat nebude. "Pokud všechno dobře dopadne, mohl bych brzo opustit brány vězení a vrátit se k dřívější profesi. Ale naučilo mě to hodně trpělivosti a dovedností. A ten pocit, když přijedu mezi děti a holčičce, jejíž rodiče si mohou tak tak dovolit školné v hudebce, předávám housle a vidím, jak se celá rozzáří, je skvělý," dodává.

Čtvery housle, které ZUŠ Jičín z Odolova dostala, budou nyní využívat k výuce mladší žáci, kteří zatím vlastní nástroj nemají, nebo se rozhodují, jestli ve hře nadále pokračovat. Spolupráce s věznicí tím ale nekončí po workshopu už se v zákulisí domlouvala další setkání a návštěvy.