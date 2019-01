Královéhradecko - Tisíce lidí na horách znamenají stav plné pohotovosti pro nemocniční ambulance. Případů je hodně. Řešily zlomené kosti, roztříštěné obratle, přeřezané šlachy či následky hrátek s petardami.

Lékařské ošetření nadosah mají lyžaři a snowboardisté přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně. | Foto: Nemocnice Vrchlabí

Lékařský personál dostal o svátcích pořádně zabrat. Úrazy lyžařů, snowboardistů, zranění z bujarých silvestrovských oslav a další případy se postaraly o jeho maximální vytížení. Ve vrchlabské nemocnici, která je nejblíž horskému středisku Špindlerův Mlýn, to vypadalo jako v předvánočních obchodech. Zákazník střídal zákazníka, jelo se od rána do večera bez vydechnutí.



„Zatímco někde možná panoval vánoční klid, nám začala hlavní sezona. Především v době od 26. prosince do 2. ledna jsme zažili obrovský nápor. Byl to desetinásobek případů oproti běžnému stavu,“ potvrzuje ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek nadměrnou frekvenci pacientů, způsobenou nájezdem vánočních a silvestrovských hostů na hory. Jen do Špindlerova Mlýna se napěchovalo deset tisíc hostů, jiní obsadili další lyžařská střediska.

„K nejvážnějším případům patřilo zranění polského lyžaře, který měl roztříštěný bederní obratel. Navíc během ošetření řešil komplikace s pojištěním. Přijde mi to dost nepochopitelné, že lidé vyrážejí do ciziny, aniž by měli řádné pojištění pro ošetření na území Evropské unie. Obzvlášť, pokud mají jiný zdravotní problém jako v tomto případě,“ divil se šéf špitálu, který se jako chirurg také zapojil do akce a během svátků sloužil tři dny.



Nemocnice Vrchlabí má v zimní sezoně během týdne v provozu tři chirurgické ambulance, o víkendu dvě. K tomu má ještě otevřenou každý den traumatologicko-chirurgickou ambulanci Medical Point přímo pod černou sjezdovkou ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně.



Vlna řady zbytečných zranění zasáhla vrchlabskou nemocnici na Silvestra. „Sloužící lékař se nezastavil od půlnoci do šesti rána. Ošetřoval ženu, které muž hodil petardu přímo na nohu a způsobil jí deseticentimetrovou ránu. Musel také řešit řezné rány a přeřezané šlachy z pádu do skleněné výlohy,“ jmenoval Michal Mrázek vybranou silvestrovskou nadílku.

„V prvním lednovém týdnu množství úrazů přetrvává, zřejmě i v souvislosti s deštěm, který napadl na sněhovou pokrývku. Další zvýšení počtu pacientů jak na chirurgii v Nemocnici Vrchlabí, tak i v Medical Pointu ve Svatém Petru očekáváme během nadcházejících jarních prázdnin," doplnil Petr Jindra, vedoucí lékař Medical Pointu a lékařský náměstek Nemocnice Vrchlabí.