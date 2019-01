Královéhradecko, Krkonoše - Dva mladí turisté v pátek odpoledne uvízli v Labském dole, v náročných podmínkách je krkonošští záchranáři museli najít a zachránit.

Mladíci z Jižních Čech ve věku 23 a 24 let zřejmě v nepřehledném terénu zasněženého dolu sešli z cesty a nevěděli, jak dál. „Kontaktovali nás kolem půl čtvrté s tím, že jsou někde mezi skalami a nedokážou se dál dostat. Domluvili jsme se, že si na místě stáhnou aplikaci Záchranka a podle ní jsme pak zjistili, že jsou v prostoru pod Šmídovo vyhlídkou,“ uvedl k okolnostem akce Štěpán Dunka, dispečer Horské služby Krkonoše.



Záchranáři se k turistům ihned vypravili ze stanice Medvědín vrchem, a další tým ze Špindlerova Mlýna poté postupoval od konce běžecké trasy v Labském dole. „Krátce před půl pátou se podařilo jednomu z našich členů spustit přímo k mládencům a pak už pomalu sestupovali nepřístupným terénem a v hustém sněžení dolů. Turisté byli poté v pořádku, jen vyčerpaní a podchlazení, transportováni do Špindlerova Mlýna,“ doplnil Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.



Vzhledem k panujícím povětrnostním podmínkám a vyhlášenému třetímu stupni lavinového nebezpečí by turisté měli pečlivě zvážit své schopnosti. „Je naprosto nutné, aby všichni pečlivě plánovali trasy túr tak, aby vždy dokázali bezpečně, včas a bez zbloudění dojít do cíle. Jakýkoliv náhodný pohyb mimo značené trasy může mít za následek ohrožení zdraví či dokonce života,“ důrazně varoval náčelník Jirsa. Dodal, že kromě plánování by turisté samozřejmě neměli podceňovat kvalitní výbavu, především oblečení a obutí. (tz, hs)