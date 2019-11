FOTO: Bronzová socha Václava Havla v životní velikosti má krátké kalhoty a véčko

Na univerzitu v Mexico City nebo do irského parlamentu v Dublinu. Na taková místa letos vyráběla umělecká slévárna HVH v Horní Kalné na Trutnovsku busty Václava Havla. Dříve to bylo například do amerického Kongresu ve Washingtonu, na Kolumbijskou univerzitu v New Yorku nebo do Rady Evropy ve Štrasburku. Teď dokončila první Havlovu sochu v životní velikosti.

V Horní Kalné na Trutnovsku dokončila umělecká slévárna HVH bronzovou sochu Václava Havla pro soukromého podnikatele. | Foto: Vojtěch Kohout