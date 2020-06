Studenti z oboru Sociální činnost na Zemědělské akademii a Gymnáziu Hořice opět dělají sbírku oblečení a dalších věcí pro Diakonii Broumov.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Sbírka trvá do 25. června a koná se vždy v úterý, středu a ve čtvrtek v čase 9.00 - 17.00 hodin. Věci zabalené do igelitových pytlů nebo krabic můžete nosit do budovy Gymnázia a SOŠ, Hořice (Šalounova ulice), a to zadním dvorem školy a domova mládeže. Vybírá se letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky, které mají alespoň 1 m2, nepoškozené domácí potřeby, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky i veškerá nezničená obuv.