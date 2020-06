Zelená a kvetoucí výzdoba domů musí být dobře viditelná z veřejně přístupného místa a maximální počet fotografií k jedné přihlášce je pět kusů.

Soutěží se hned ve čtyřech kategoriích, které zahrnují květinovou výzdobu oken a balkonů, předzahrádky rodinných domů, předzahrádky bytových domů a také zelené fasády, treláže, zelené střechy a jinou kreativní květinovou výzdobu z živých rostlin.

Do soutěže se lidé mohou přihlásit na e-mailu rozkvetlemesto@horice.org nebo osobně v Městském informačním centru, a to do 20. srpna. V každé kategorii budou odbornou porotou vybráni tři výherci, udělena bude i cena veřejnosti hlasováním na facebooku města Hořice. Ve hře jsou například poukázky do zahradnických potřeb, soudek hořického piva i věcné ceny.