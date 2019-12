Firma měla zájem o koupi pozemku za Miletou o rozloze 3,4 hektaru za cenu 110 korun za metr čtvereční. I když část zastupitelů s cenou nesouhlasila a požadovala její navýšení na 200 korun, prodej byl začátkem listopadu schválen.

Investor Hořičáky zaskočil ve chvíli, kdy na radnici začátkem prosince zaslal prohlášení s tím, že od záměru odstupuje. Obával se především průtahů ze strany opozice.

Drahé riziko

„Po jednání s našimi právníky nám bylo jednoznačně doporučeno kupní smlouvu v tomto znění nepodepsat. V rámci rizik spojených s výstavbou se obáváme komplikací ze strany opozičních zastupitelů, kteří by celý projekt mohli brzdit a tím prodražovat. Kupní smlouva na pozemek jednoznačně neumožňuje jakékoli zdržení a miliónové sankce jsou pevně stanovené,“ uvedl jednatel firmy Zdeněk Ort.

Opozice (ODS) se ale brání, rozporovala prý pouze nízkou cenu pozemku. Nikoli firmu a její záměr.

„Předjímat, že by naši zastupitelé komplikovali výstavbu, považujeme za nešťastné. Nikdy jsme takový plán nedeklarovali,“ říká opoziční zastupitel Martin Křovina s tím, že opozice je v Hořicích pouze v menšinovém počtu, takže nemá šanci něco prosadit.

Starosta města Aleš Svoboda byl zprávou nepříjemně překvapen. „Je to velká škoda pro Hořice. Jde o zaměstnavatele, který funguje. Chtěl stávající fabriku přesunout do Hořic, což byla dobrá vize,“ míní.

Domnívá se, že investor se zalekl reakce ODS, možného návrhu na zneplatnění smlouvy, čímž by se mohl dostat do pozice, že bude stavba zastavena na půl roku, na rok. Podle smlouvy by pak za nedodržení termínu platil vysoké sankce.

„Podmínky jsme měli stanoveny samozřejmě přísnější, s tak podrobnou přípravou se žádný pozemek v Hořicích neprodával. Tvrdé podmínky ale kupující respektoval,“ pokračuje Aleš Svoboda.

Co dál s pozemkem?

„Necháme schválit územní plán, který prodej komplikuje. Ve stávající dokumentaci totiž vede přes parcelu cesta. Takže počkáme a po schválení vypíšeme nový záměr prodeje,“ popisuje starosta další kroky radnice, ke kterým dojde zřejmě v druhé polovině příštího roku.