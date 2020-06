Dachova zahajují koupací sezonu

V pondělí začíná koupací sezona na přírodním koupališti Dachova u Hořic. Otevřeno bude v letošní sezoně denně od deseti do devatenácti hodin. Jednodenní vstupné je pro dospělého šedesát korun a pro dítě do patnácti let čtyřicet korun.

Koupaliště Dachova u Hořic. | Foto: Deník/ Michal Fanta