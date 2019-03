Původní rozhodnutí z roku 2016 úřady po odvolání hradeckého spolku Kos a z důvodu systémové podjatosti zrušily a řízení přesunuly právě do Hořic. Na bouchání šampaňským je však ještě brzy. Nyní totiž běží třicetidenní lhůta pro případná další odvolání. Stejně to vnímá i hradecký primátor Alexandr Hrabálek.

„Pro hradeckou radnici to je samozřejmě pozitivní zpráva. Definitivní to ale bude až poté, co tento dokument nabude právní moci. Tedy pokud se nikdo neodvolá, nebo po rozhodnutí ve věci případného odvolání. Tak jako drtivá většina obyvatel našeho města i já osobně dobře vím, že rekonstrukci Milety, tedy jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Hradci Králové, město zoufale potřebuje. Nyní bychom byli společně s ŘSD skutečně již velmi blízko,“ nechal se slyšet první muž hradecké radnice a dodal, že pokud se však znovu objeví snahy tuto investici paralyzovat, pro veřejnost to bude jasný signál, že odpůrci chtějí záměrně blokovat i rozvoj města.

Investorem rekonstrukce křižovatky Mileta je ŘSD. Město Hradec Králové a Královéhradecký kraj se budou podílet na navazujících stavebních pracích v lokalitě. Radnice má na tyto investice v rozpočtovém výhledu pro roky 2021 a 2022 připravených celkem 90 milionů korun.

ŘSD chce stavět co nejdříve

„Pokud nedojde ze strany odpůrců k odvolání proti územnímu rozhodnutí, předpokládáme realizaci stavby v letech 2021 - 2022. Finanční prostředky na realizaci stavby byly Ministerstvem dopravy alokovány“

(mluvčí ŘSD Nina Ledvinová)