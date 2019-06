Klub se s městem pře o proplacení ztráty 7,9 milionu, která vznikla provozováním zimního stadionu. „Přitom akcionářská dohoda jasně určuje, že ztrátu hradí město,“ pronesl Miroslav Schön, předseda představenstva klubu. „Jedná se o dotování ceny pronájmu ledu pro školy, školky, bruslařský klub, mládež, veřejnost, jelikož skutečná cena hodiny je mnohem vyšší,“ objasnil generální manažer Aleš Kmoníček. V Mountfieldu jsou rozladění, že zastupitelstvo v květnu platbu zamítlo a na červnový program se tento bod ani nedostal, byť to podle hokejistů vedení města přislíbilo.

„Chceme si vyjasnit, zda je smlouva o krytí ztráty v pořádku,“ kontroval zastupitel za ANO Jiří Langer s tím, že za úplné porušení akcionářské dohody postup zastupitelů nepovažuje.

Schön ale postup nechápe. „Upřímně, to není náš problém. Na městě mají všechny údaje. Podklady si měli vyžádat od úředníků,“ vzkázal první muž klubu.

Někteří zastupitelé se netají tím, že chtějí kontrakt s Mountfieldem revidovat. Pirát Pavel Vrbický dokonce na květnovém zastupitelstvu pronesl, že „smlouva neodpovídá dobrým mravům, je pro město nevýhodná a byla uzavřena za podivných okolností“. Nelíbí se mu zejména její délka. Šestiletá smlouva totiž překlene celé čtyřleté funkční období současných zastupitelů. „Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Co chce pan Schön, je mi úplně jedno,“ odpověděl Vrbický na dotaz, co říká na čerstvý spor.

Ještě jedna šance

Situaci má zklidnit červencová schůzka zastupitelů, na které by měl vysvětlovat postoje hokejistů generální manažer Aleš Kmoníček. Jíří Langer z hnutí ANO řekl, že čekal Kmoníčkovu přítomnost už na červnové schůzce zastupitelů. „Ale když nám to všechno smysluplně vysvětlí v červenci, nebudeme mít problém hlasovat příště pro,“ řekl. „Věřím, že si tam vše vyjasníme a na srpnovém zastupitelstvu to projde,“ dodal primátor Hrabálek.

Rovněž šéf klubu Schön počká na srpnové zasedání. „Nechceme vyhrotit vztahy,“ tvrdil. Hokejisté kvůli tomu nebudou požadovat vyplacení pokuty ve výši 7,9 milionu, na niž mají podle Schöna nárok. „Na to máme s panem Schönem odlišný názor,“ podotkl Hrabálek.

To však teď není zásadní potíž. Ta by mohla nastat až v případě, že by zastupitelstvo „šlo“ v srpnu proti hokeji. „Smlouva, kterou jedna strana opakovaně porušuje, nemůže fungovat. Jednou se to stát může, podruhé je to podivné, potřetí už to nejde. Pokud by se to stalo, může se stát, že odstoupíme,“ pohrozil Schön.

Poslední sezona?

V případě takto černého scénáře by se klub těžko udržel na současné úrovni. „Ocitl by se bez financí, obávám se, že by to byla rychlá poslední sezona. Radši odstoupím, než abych se s městem soudil,“ vzkázal šéf Mountfieldu.

„Je nás 37 zastupitelů a víme, že jsou mezi námi lidé, kteří hokeji od začátku nepřáli. Podle mého je tam ale většina, která hokej chce. Je to vynikající reprezentace města,“ reagoval primátor.