Hradec Králové /OD SOUSEDŮ/ - Dopis, kterým naznačila společnost Mountfield další spolupráci s hradeckým hokejem, byl v poslední době jako paní Colombová. Všichni o něm mluvili, ale nikdo ho neviděl. Jeho existenci nyní potvrdil náměstek hradeckého primátora Milan Jaroš.

Semifinále Generali play off hokejové extraligy: Mountfield HK - HC Kometa Brno. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Ano, ten dopis existuje a Mountfield chce koncesionářskou smlouvu prodloužit o dalších šest let," informoval náměstek, který si cení toho, že výzva k prodloužení smlouvy vzešla ještě dva roky před jejím vypršením. Podle náměstka Jaroše je dopis odpovědí všem škarohlídům, kteří dávali spolupráci „sekaček" s městem jen pramalou naději na další pokračování.

„Dopis vyplynul ze schůzky města s Mountfieldem vyprovokované výsledky kontroly finančního výboru. Ta nedopadla moc dobře. Zjistila se totiž kumulovaná ztráta v řádu několika milionů korun," uvedl Milan Jaroš a dodal, že na inkriminované schůzce se akcionáři dohodli na navýšení jmění a dotací do klubu. Navýšení má být jednorázové a při současné finanční podpoře ze strany města, která činí 32 milionů korun, by se měla zvednout o dalších šest milionů. Z toho polovinu by měl zainvestovat Mountfield. O tomto navýšení nyní budou rozhodovat zastupitelé. Ti také budou rozhodovat o případné změně koncesionářské dohody mezi městem a Mountfieldem, která by mohla mít již dodatek, že se smlouva po vypršení v roce 2019 rovnou prodlouží o dalších šest let.

„Přesnou proceduru teď neřeknu, ale budeme dělat vše pro to, aby se smlouva prodloužila. Navíc to ze strany Mountfieldu vidím jako důkaz, i když se proslýchalo, že dostali lano z jiného hokejového klubu, že je pro něj Hradec tím správným partnerem," dodal Milan Jaroš s tím, že Mountfield slovy jeho spolumajitele Miroslava Schöna ocenil i diváckou základnu, která je prý nejlepší v lize.