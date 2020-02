Hokejový Hradec Králové v úterý může získat první významnou trofej v historii. Ve finále Ligy mistrů přivítá ve své aréně švédskou Frölundu, trojnásobného vítěze soutěže.

Hokejoví fanoušci Hradce Králové. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Velký den je tady. První významnou trofej v historii v úterý může získat Hradec Králové ve finále Ligy mistrů. Za dvacet minut vyprodaný stadion dnes požene hradecký Mountfield za vítězstvím. „Fanoušci nám dávají extra sílu. Trofej, to je to, co nás zajímá,“ vzkázal kapitán Radek Smoleňák.