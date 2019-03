Zapojená města a vesnice po celém světě se symbolicky spojí tím, že ztlumí nebo zcela vypnou nasvícení budov či pouliční osvětlení. V Náchodě zhasnou světla na náměstí a osvětlení zámku. „Využijme atmosféru tohoto symbolického propojení a užijme si ten čas společně na Masarykově náměstí, a to v sobotu večer od půl deváté do půl desáté,“ zvou pořadatelé akce v Náchodě, evropští dobrovolníci SVČ Déčka. V programu nebudou chybět ohňová a světelná show, kytarové i taneční vystoupení.

„Letos klademe důraz na to, že se nejedná jen o šedesát minut tmy, ale především o reálné změny našich návyků na víc ekologické,“ říká Daria Sitko z mezinárodního oddělení SVČ Déčko a dodává: „Proto motivujeme občany Náchoda k tomu, aby se zamysleli, co můžou změnit ve svém každodenním životě. Nemusí to byt velké předsevzetí – stačí začít malými kroky, jako například nošení vlastní nákupní tašky do obchodu, abychom omezili použití plastu“.

Hodina Země v Náchodě bude výjimečná tím, že se do ní zapojí přes 30 mladých lidí z různých evropských zemí, kteří navštíví Náchod v rámci projektu: Be a change - Staň se změnou“.