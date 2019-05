/FOTOGALERIE/ Na letišti v Hradci Králové se v pátek a v sobotu opět uskutečnila atraktivní přehlídka Helicopter Show.

Zvedá se vítr, vzlétá vrtulník Bell 429 a v pozadí stojí legendární vrtulník Bell 47 dobře známý milovníkům kultovního seriálu MASH. Na druhé straně letiště se zatím odehrává letecká show. Nebe zahaluje dým, v dálce probleskují plameny a spouští se lanovka. „To vypadá na hromadnou nehodu, to si musím vyfotit,“ říká s nadšením Stanislav Štefanov, zástupce společnosti Bell. „Náš model vrtulníku Bell 429 se už vrací do Švýcarska. Helicopter Show ukončil sobotním průletem osmnácti vrtulníků. Jsem pyšný, že jsme se sem po pěti letech vrátili, a rádi přiletíme i příští rok,“ dodává Štefanov. Bell 429 je dvoumetrový vrtulník, nejmodernější stroj na trhu v této kategorii. „V pasažérské verzi je určen pro osm lidí, dnes jsme představili ambulantní verzi s lehátkem pro pacienta a vzadu se dvěma sedačkami pro záchranáře,“ přiblížil vrtulník Štefanov a doplnil, že ve světě létá 330 vrtulníků tohoto typu. Jejich celkový nálet představuje 330 tisíc letových hodin. Vrtulníky Bell mají základnu ve Švýcarsku, ale evropskou centrálu v Praze. „Jsem hrdý, že evropská centrála je v Čechách, z Prahy dodáváme vrtulníky do celé Evropy,“ pokračoval Stanislav Štefanov a vysvětlil, že Bell Helicopter je americká firma, která sídlí v Texasu a všechny civilní vrtulníky vyrábí v Montrealu.