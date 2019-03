Královéhradecko, Jaroměř - Profesionální hasiči se postupně začali stěhovat a zabydlovat v upravených provizorních prostorech bývalé kotelny v Hradecké ulici, odkud budou také vyjíždět k zásahům.

Jejich stará stanice v ulici Na Valech půjde nyní na jaře k zemi a místo ní vyroste zbrusu nová, a to do konce příštího roku. Stěhování vybavení zabere hasičům více dní, ale už během středy přemístili většinu věcí, včetně zásahové techniky. Na dočasnou změnu si musí zvyknout nejenom hasiči, ale také místní obyvatelé a především řidiči, kteří by jim měli zajistit bezpečný výjezd.